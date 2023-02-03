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США связались с Китаем по поводу разведывательного зонда над Монтаной - РИА Новости, 03.02.2023
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США связались с Китаем по поводу разведывательного зонда над Монтаной
США связались с Китаем по поводу разведывательного зонда над Монтаной - РИА Новости, 03.02.2023
США связались с Китаем по поводу разведывательного зонда над Монтаной
США связались с КНР по поводу замеченного над штатом Монтана разведывательного шара, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T01:47
2023-02-03T01:47
в мире
китай
сша
монтана
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США связались с КНР по поводу замеченного над штатом Монтана разведывательного шара, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона. "Мы связывались с представителями КНР через несколько каналов - через их посольство в Вашингтоне, через наше посольство в Пекине. Учитывая серьезность ситуации, мы связывались с ними, но я не буду углубляться в содержание общения. Мы ясно дали понять, что сделаем все необходимое для защиты наших людей и территории", - сказал он.
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в мире, китай, сша, монтана, министерство обороны сша
В мире, Китай, США, Монтана, Министерство обороны США
01:47 03.02.2023
 
США связались с Китаем по поводу разведывательного зонда над Монтаной

Пентагон: США связались с КНР по поводу замеченного над Монтаной разведывательного зонда

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. AllenАмериканский военный
Американский военный - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. Allen
Американский военный. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США связались с КНР по поводу замеченного над штатом Монтана разведывательного шара, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.
"Мы связывались с представителями КНР через несколько каналов - через их посольство в Вашингтоне, через наше посольство в Пекине. Учитывая серьезность ситуации, мы связывались с ними, но я не буду углубляться в содержание общения. Мы ясно дали понять, что сделаем все необходимое для защиты наших людей и территории", - сказал он.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
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В миреКитайСШАМонтанаМинистерство обороны США
 
 
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