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США связались с Китаем по поводу разведывательного зонда над Монтаной
США связались с Китаем по поводу разведывательного зонда над Монтаной - РИА Новости, 03.02.2023
США связались с Китаем по поводу разведывательного зонда над Монтаной
США связались с КНР по поводу замеченного над штатом Монтана разведывательного шара, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T01:47
2023-02-03T01:47
2023-02-03T01:47
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монтана
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США связались с КНР по поводу замеченного над штатом Монтана разведывательного шара, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона. "Мы связывались с представителями КНР через несколько каналов - через их посольство в Вашингтоне, через наше посольство в Пекине. Учитывая серьезность ситуации, мы связывались с ними, но я не буду углубляться в содержание общения. Мы ясно дали понять, что сделаем все необходимое для защиты наших людей и территории", - сказал он.
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в мире, китай, сша, монтана, министерство обороны сша
В мире, Китай, США, Монтана, Министерство обороны США
США связались с Китаем по поводу разведывательного зонда над Монтаной
Пентагон: США связались с КНР по поводу замеченного над Монтаной разведывательного зонда