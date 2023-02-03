https://ria.ru/20230203/pentagon-1849404650.html

США связались с Китаем по поводу разведывательного зонда над Монтаной

США связались с Китаем по поводу разведывательного зонда над Монтаной - РИА Новости, 03.02.2023

США связались с Китаем по поводу разведывательного зонда над Монтаной

США связались с КНР по поводу замеченного над штатом Монтана разведывательного шара, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T01:47

2023-02-03T01:47

2023-02-03T01:47

в мире

китай

сша

монтана

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США связались с КНР по поводу замеченного над штатом Монтана разведывательного шара, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона. "Мы связывались с представителями КНР через несколько каналов - через их посольство в Вашингтоне, через наше посольство в Пекине. Учитывая серьезность ситуации, мы связывались с ними, но я не буду углубляться в содержание общения. Мы ясно дали понять, что сделаем все необходимое для защиты наших людей и территории", - сказал он.

https://ria.ru/20230112/blinken-1844273234.html

китай

сша

монтана

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в мире, китай, сша, монтана, министерство обороны сша