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Внук де Голля восхитился патриотизмом русского народа - РИА Новости, 03.02.2023
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Внук де Голля восхитился патриотизмом русского народа
Внук де Голля восхитился патриотизмом русского народа - РИА Новости, 03.02.2023
Внук де Голля восхитился патриотизмом русского народа
Внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что восхищается патриотизмом и единением русского народа. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T14:10
2023-02-03T14:39
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ВОЛГОГРАД, 3 фев — РИА Новости. Внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что восхищается патриотизмом и единением русского народа.Пьер де Голль принял участие в торжественных мероприятиях в Волгограде 1 и 2 февраля, приуроченных к 80-летию победы в Сталинградской битве. По его словам, он прибыл в Россию, чтобы отдать дань памяти уважения защитникам знаменитого города. Внук бывшего президента Франции также подчеркнул, что его семья и дед всегда восхищались способностью русских сопротивляться и сражаться с врагом. Де Голль напомнил, что в Париже в честь Сталинграда названа одна из станций метро, а каждый европеец знает о битве. Он добавил, что у России и Франции долгая история и крепкая дружба. Де Голль надеется, что страны вернутся снова к хорошим отношениям. "Это необходимо, это вопрос здравого смысла. Я бы хотел, чтобы Париж мог принять прямое участие в восстановлении этого состояния", — резюмировал общественный деятель.Второго февраля 1943 года, СССР одержал победу над нацистской Германией и ее союзниками в Сталинградской битве, которая по масштабу, длительности (200 дней) и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками.
https://ria.ru/20230131/rossiya-1848696888.html
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в мире, франция, россия, волгоград, шарль де голль, нато
В мире, Франция, Россия, Волгоград, Шарль де Голль, НАТО
14:10 03.02.2023 (обновлено: 14:39 03.02.2023)
 
Внук де Голля восхитился патриотизмом русского народа

Внук Шарля де Голля заявил, что восхищается патриотизмом и единением русского народа

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкОбщественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 3 фев — РИА Новости. Внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что восхищается патриотизмом и единением русского народа.

"На Западе, особенно в странах НАТО, стараются принизить образ России. И передают факты противоположным образом. Чем больше они дискриминируют образ, тем больше я ощущаю сплоченность русского народа. Это меня сильно впечатляет", — уточнил общественный деятель.

Пьер де Голль принял участие в торжественных мероприятиях в Волгограде 1 и 2 февраля, приуроченных к 80-летию победы в Сталинградской битве.
По его словам, он прибыл в Россию, чтобы отдать дань памяти уважения защитникам знаменитого города. Внук бывшего президента Франции также подчеркнул, что его семья и дед всегда восхищались способностью русских сопротивляться и сражаться с врагом. Де Голль напомнил, что в Париже в честь Сталинграда названа одна из станций метро, а каждый европеец знает о битве.
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Он добавил, что у России и Франции долгая история и крепкая дружба. Де Голль надеется, что страны вернутся снова к хорошим отношениям.
"Это необходимо, это вопрос здравого смысла. Я бы хотел, чтобы Париж мог принять прямое участие в восстановлении этого состояния", — резюмировал общественный деятель.
Второго февраля 1943 года, СССР одержал победу над нацистской Германией и ее союзниками в Сталинградской битве, которая по масштабу, длительности (200 дней) и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками.
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