https://ria.ru/20230203/patriot-1849452291.html

Украинский дипломат заявил, что военные ВСУ учатся работать с Patriot в США

Украинский дипломат заявил, что военные ВСУ учатся работать с Patriot в США - РИА Новости, 03.02.2023

Украинский дипломат заявил, что военные ВСУ учатся работать с Patriot в США

Украинские военные, которые проходят обучение по управлению системами зенитно-ракетных комплексов Patriot в США, вернутся уже через несколько недель, сообщил... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T11:10

2023-02-03T11:10

2023-02-03T11:10

в мире

украина

сша

германия

дмитрий песков

борис кременецкий

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/03/1563360340_0:145:2772:1704_1920x0_80_0_0_388acf3f55ef17c09d1a8cf867a613d1.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Украинские военные, которые проходят обучение по управлению системами зенитно-ракетных комплексов Patriot в США, вернутся уже через несколько недель, сообщил военный атташе посольства Украины в Вашингтоне Борис Кременецкий. Пентагон 17 января сообщил, что обучение использованию Patriot на базе в Оклахоме, которое пройдут 90-100 украинских военных, уже началось и "займет несколько месяцев". "Через несколько недель украинские солдаты завершат обучение на системах Patriot в США", - приводит слова Кременецкого интернет-издание "Klymenko Time" в Telegram-канале. По его словам, месяц обучения "почти уже прошел". Атташе отметил, что обычные сроки - от нескольких месяцев до года, если "обучать с нуля". Украинские военные знакомятся с Patriot также в Германии: в начале февраля немецкое информагентство dpa со ссылкой на источники в органах безопасности Берлина сообщило о прибытии с этой целью около 70 человек. США в декабре объявили о выделении Украине первой батареи Patriot, поставка которой произойдет в ближайшие несколько месяцев. Позднее о передаче Киеву Patriot сообщили Германия и Нидерланды. Поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить, это не способно сорвать процесс достижения целей спецоперации, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20230120/patriot-1846397447.html

https://ria.ru/20230114/patriot-1844904029.html

украина

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, германия, дмитрий песков, борис кременецкий, министерство обороны сша