https://ria.ru/20230203/patriot-1849452291.html
Украинский дипломат заявил, что военные ВСУ учатся работать с Patriot в США
Украинский дипломат заявил, что военные ВСУ учатся работать с Patriot в США - РИА Новости, 03.02.2023
Украинский дипломат заявил, что военные ВСУ учатся работать с Patriot в США
Украинские военные, которые проходят обучение по управлению системами зенитно-ракетных комплексов Patriot в США, вернутся уже через несколько недель, сообщил... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:10
2023-02-03T11:10
2023-02-03T11:10
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украина
сша
германия
дмитрий песков
борис кременецкий
министерство обороны сша
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Украинские военные, которые проходят обучение по управлению системами зенитно-ракетных комплексов Patriot в США, вернутся уже через несколько недель, сообщил военный атташе посольства Украины в Вашингтоне Борис Кременецкий. Пентагон 17 января сообщил, что обучение использованию Patriot на базе в Оклахоме, которое пройдут 90-100 украинских военных, уже началось и "займет несколько месяцев". "Через несколько недель украинские солдаты завершат обучение на системах Patriot в США", - приводит слова Кременецкого интернет-издание "Klymenko Time" в Telegram-канале. По его словам, месяц обучения "почти уже прошел". Атташе отметил, что обычные сроки - от нескольких месяцев до года, если "обучать с нуля". Украинские военные знакомятся с Patriot также в Германии: в начале февраля немецкое информагентство dpa со ссылкой на источники в органах безопасности Берлина сообщило о прибытии с этой целью около 70 человек. США в декабре объявили о выделении Украине первой батареи Patriot, поставка которой произойдет в ближайшие несколько месяцев. Позднее о передаче Киеву Patriot сообщили Германия и Нидерланды. Поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить, это не способно сорвать процесс достижения целей спецоперации, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20230120/patriot-1846397447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, германия, дмитрий песков, борис кременецкий, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Германия, Дмитрий Песков, Борис Кременецкий, Министерство обороны США
Украинский дипломат заявил, что военные ВСУ учатся работать с Patriot в США
Украинский дипломат: военные ВСУ выучатся в США работать с Patriot через несколько недель