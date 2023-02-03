https://ria.ru/20230203/panahi-1849653425.html

Иранского режиссера Панахи освободили после того, как он объявил голодовку

Иранского режиссера Панахи освободили после того, как он объявил голодовку - РИА Новости, 03.02.2023

Иранского режиссера Панахи освободили после того, как он объявил голодовку

Иранского режиссера Панахи освободили из тюрьмы Эвин через два дня после того, как объявил голодовку, пишет IndieWire. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T20:40

2023-02-03T20:40

2023-02-03T20:40

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Иранского режиссера Панахи освободили из тюрьмы Эвин через два дня после того, как объявил голодовку, пишет IndieWire. Постановщик чувствует себя нормально. Его арестовали летом 2022 года, когда он пришел в прокуратуру, чтобы узнать о судьбе другого кинематографиста —Мохаммеда Расулофа. К шести годам Панахи приговорили еще в 2010 году за "антиправительственную деятельность". Но тогда режиссеру не пришлось отбывать наказание за решеткой. В 2000 году Панахи получил главный приз Венецианского кинофестиваля за ленту "Круг", в 1995 награду за дебют на Каннском кинофестиваля за ленту "Белый шар". В 2006 ему вручили "Серебряного медведя" на Берлинале за картину "Офсайд".

https://ria.ru/20230201/baldwin-1848876979.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, джафар панахи