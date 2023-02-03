https://ria.ru/20230203/panahi-1849653425.html
Иранского режиссера Панахи освободили после того, как он объявил голодовку
Иранского режиссера Панахи освободили после того, как он объявил голодовку - РИА Новости, 03.02.2023
Иранского режиссера Панахи освободили после того, как он объявил голодовку
Иранского режиссера Панахи освободили из тюрьмы Эвин через два дня после того, как объявил голодовку, пишет IndieWire. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T20:40
2023-02-03T20:40
2023-02-03T20:40
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Иранского режиссера Панахи освободили из тюрьмы Эвин через два дня после того, как объявил голодовку, пишет IndieWire. Постановщик чувствует себя нормально. Его арестовали летом 2022 года, когда он пришел в прокуратуру, чтобы узнать о судьбе другого кинематографиста —Мохаммеда Расулофа. К шести годам Панахи приговорили еще в 2010 году за "антиправительственную деятельность". Но тогда режиссеру не пришлось отбывать наказание за решеткой. В 2000 году Панахи получил главный приз Венецианского кинофестиваля за ленту "Круг", в 1995 награду за дебют на Каннском кинофестиваля за ленту "Белый шар". В 2006 ему вручили "Серебряного медведя" на Берлинале за картину "Офсайд".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, джафар панахи
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Джафар Панахи
Иранского режиссера Панахи освободили после того, как он объявил голодовку
Иранского режиссера Панахи освободили через два дня после того, как он объявил голодовку