https://ria.ru/20230203/ozhidaniya-1849527170.html

Джабаров поделился ожиданиями от саммита ЕС и Украины

Джабаров поделился ожиданиями от саммита ЕС и Украины - РИА Новости, 03.02.2023

Джабаров поделился ожиданиями от саммита ЕС и Украины

Главным решением саммита Евросоюза и Украины могло бы стать принятие страны в состав ЕС, но этого ожидать не следует, считает первый замглавы международного... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T14:30

2023-02-03T14:30

2023-02-03T14:30

украина

россия

киев

владимир джабаров

евросоюз

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149714/41/1497144105_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_619ed18891873ff021e9546ea953e6e3.jpg

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Главным решением саммита Евросоюза и Украины могло бы стать принятие страны в состав ЕС, но этого ожидать не следует, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. "Главное судьбоносное решение для Украины, было бы ее досрочное принятие в состав Евросоюза. Но этого не произойдет ни при каких условиях", - сказал политик в ходе видеоинтервью в "Парламентской газете". Более того, в ближайшее время "даже на повестке дня этот вопрос стоять не будет", полагает он. По словам законодателя, европейцам не нужна полуразрушенная, разваливающаяся Украина. "Украина нужна, пока она выполняет роль передового отряда борьбы с Россией, передового отряда всей неонацистской нечисти, которая сейчас опять подняла голову в Европе", - уверен политик. Для того, чтобы мирно жить в Евросоюзе, "Украина не нужна", добавил Джабаров. Он выразил недоумение в связи с тем, что саммит проводится в стране, где идет конфликт. "Они хотят показать всему миру, что Россию они не боятся. Но я думаю, что они совершают ошибку. Мы, конечно, не собираемся, я так думаю, наносить какие-то удары по Киеву в связи с проведением там подобных мероприятий. Но думаю, что ситуация изменится в ближайшее время, когда ехать в Украину стает не очень комфортно", - сказал парламентарий. Кроме того, "судьба Евросоюза сейчас очень сильно может измениться, потому что локомотив, это Германия, которая почти 70% вкладывала в поддержание мощи союза, ослабла, и поэтому кто там будет вытягивать их на фоне энергетического кризиса, я не знаю", заключил сенатор.

https://ria.ru/20230202/otchet-1849283881.html

https://ria.ru/20230203/peregovory-1849474096.html

https://ria.ru/20230203/evrosoyuz-1849522994.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, киев, владимир джабаров, евросоюз, совет федерации рф