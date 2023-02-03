https://ria.ru/20230203/ozhidaniya-1849527170.html
Джабаров поделился ожиданиями от саммита ЕС и Украины
Джабаров поделился ожиданиями от саммита ЕС и Украины - РИА Новости, 03.02.2023
Джабаров поделился ожиданиями от саммита ЕС и Украины
Главным решением саммита Евросоюза и Украины могло бы стать принятие страны в состав ЕС, но этого ожидать не следует, считает первый замглавы международного... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T14:30
2023-02-03T14:30
2023-02-03T14:30
украина
россия
киев
владимир джабаров
евросоюз
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149714/41/1497144105_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_619ed18891873ff021e9546ea953e6e3.jpg
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Главным решением саммита Евросоюза и Украины могло бы стать принятие страны в состав ЕС, но этого ожидать не следует, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. "Главное судьбоносное решение для Украины, было бы ее досрочное принятие в состав Евросоюза. Но этого не произойдет ни при каких условиях", - сказал политик в ходе видеоинтервью в "Парламентской газете". Более того, в ближайшее время "даже на повестке дня этот вопрос стоять не будет", полагает он. По словам законодателя, европейцам не нужна полуразрушенная, разваливающаяся Украина. "Украина нужна, пока она выполняет роль передового отряда борьбы с Россией, передового отряда всей неонацистской нечисти, которая сейчас опять подняла голову в Европе", - уверен политик. Для того, чтобы мирно жить в Евросоюзе, "Украина не нужна", добавил Джабаров. Он выразил недоумение в связи с тем, что саммит проводится в стране, где идет конфликт. "Они хотят показать всему миру, что Россию они не боятся. Но я думаю, что они совершают ошибку. Мы, конечно, не собираемся, я так думаю, наносить какие-то удары по Киеву в связи с проведением там подобных мероприятий. Но думаю, что ситуация изменится в ближайшее время, когда ехать в Украину стает не очень комфортно", - сказал парламентарий. Кроме того, "судьба Евросоюза сейчас очень сильно может измениться, потому что локомотив, это Германия, которая почти 70% вкладывала в поддержание мощи союза, ослабла, и поэтому кто там будет вытягивать их на фоне энергетического кризиса, я не знаю", заключил сенатор.
https://ria.ru/20230202/otchet-1849283881.html
https://ria.ru/20230203/peregovory-1849474096.html
https://ria.ru/20230203/evrosoyuz-1849522994.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149714/41/1497144105_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_8143c579a3bd5f7ab3eafc2c90747b6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, киев, владимир джабаров, евросоюз, совет федерации рф
Украина, Россия, Киев, Владимир Джабаров, Евросоюз, Совет Федерации РФ
Джабаров поделился ожиданиями от саммита ЕС и Украины
Сенатор Джабаров заявил, что от саммита ЕС и Украины не следует ждать судьбоносных решений