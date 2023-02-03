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Сервис по проверке электронного ОСАГО могут включить в "Госуслуги. Авто" - РИА Новости, 03.02.2023
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Сервис по проверке электронного ОСАГО могут включить в "Госуслуги. Авто"
Сервис по проверке электронного ОСАГО могут включить в "Госуслуги. Авто" - РИА Новости, 03.02.2023
Сервис по проверке электронного ОСАГО могут включить в "Госуслуги. Авто"
Глава российской Госавтоинспекции предложил "проработать вопрос" о включении в приложение "Госуслуги. Авто" возможность проверки электронного полиса ОСАГО,... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T17:00
2023-02-03T17:00
общество
россия
михаил черников
александр горовой
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава российской Госавтоинспекции предложил "проработать вопрос" о включении в приложение "Госуслуги. Авто" возможность проверки электронного полиса ОСАГО, сообщили в пресс-центре МВД России. Как отметили в ведомстве, в ГИБДД России подвели итоги межведомственного взаимодействия в сфере повышения безопасности дорожного движения за минувший год. В мероприятии, в частности, приняли участие первый замглавы МВД России Александр Горовой и глава Госавтоинспекции Михаил Черников. "Он (глава ГИБДД РФ Михаил Черников - ред.) отметил высокий потенциал мобильного приложения "Госуслуги. Авто", предложив в текущем году продолжить работу по развитию и внедрению информационных технологий в деятельность Госавтоинспекции, в том числе проработать вопрос дополнения мобильного приложения возможностью проверки электронного полиса ОСАГО", - говорится в сообщении пресс-центра МВД России. Ранее сообщалось, что электронные водительские права стали доступны в приложении "Госуслуги. Авто". Также там есть цифровая копия СТС - второго основного документа, который требуют автоинспекторы у водителей. Тем не менее, электронные права не освобождают водителей от обязанности иметь при себе оригиналы документов.
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общество, россия, михаил черников, александр горовой, гибдд мвд рф, осаго
Общество, Россия, Михаил Черников, Александр Горовой, ГИБДД МВД РФ, ОСАГО
17:00 03.02.2023
 
Сервис по проверке электронного ОСАГО могут включить в "Госуслуги. Авто"

Сервис по проверке электронного ОСАГО предложили включить в приложение "Госуслуги. Авто"

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЭлектронный страховой полис
Электронный страховой полис - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Электронный страховой полис. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава российской Госавтоинспекции предложил "проработать вопрос" о включении в приложение "Госуслуги. Авто" возможность проверки электронного полиса ОСАГО, сообщили в пресс-центре МВД России.
Как отметили в ведомстве, в ГИБДД России подвели итоги межведомственного взаимодействия в сфере повышения безопасности дорожного движения за минувший год. В мероприятии, в частности, приняли участие первый замглавы МВД России Александр Горовой и глава Госавтоинспекции Михаил Черников.
"Он (глава ГИБДД РФ Михаил Черников - ред.) отметил высокий потенциал мобильного приложения "Госуслуги. Авто", предложив в текущем году продолжить работу по развитию и внедрению информационных технологий в деятельность Госавтоинспекции, в том числе проработать вопрос дополнения мобильного приложения возможностью проверки электронного полиса ОСАГО", - говорится в сообщении пресс-центра МВД России.
Ранее сообщалось, что электронные водительские права стали доступны в приложении "Госуслуги. Авто". Также там есть цифровая копия СТС - второго основного документа, который требуют автоинспекторы у водителей. Тем не менее, электронные права не освобождают водителей от обязанности иметь при себе оригиналы документов.
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ОбществоРоссияМихаил ЧерниковАлександр ГоровойГИБДД МВД РФОСАГО
 
 
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