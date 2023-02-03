https://ria.ru/20230203/osago-1849589176.html

Сервис по проверке электронного ОСАГО могут включить в "Госуслуги. Авто"

Сервис по проверке электронного ОСАГО могут включить в "Госуслуги. Авто" - РИА Новости, 03.02.2023

Сервис по проверке электронного ОСАГО могут включить в "Госуслуги. Авто"

Глава российской Госавтоинспекции предложил "проработать вопрос" о включении в приложение "Госуслуги. Авто" возможность проверки электронного полиса ОСАГО,... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T17:00

2023-02-03T17:00

2023-02-03T17:00

общество

россия

михаил черников

александр горовой

гибдд мвд рф

осаго

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава российской Госавтоинспекции предложил "проработать вопрос" о включении в приложение "Госуслуги. Авто" возможность проверки электронного полиса ОСАГО, сообщили в пресс-центре МВД России. Как отметили в ведомстве, в ГИБДД России подвели итоги межведомственного взаимодействия в сфере повышения безопасности дорожного движения за минувший год. В мероприятии, в частности, приняли участие первый замглавы МВД России Александр Горовой и глава Госавтоинспекции Михаил Черников. "Он (глава ГИБДД РФ Михаил Черников - ред.) отметил высокий потенциал мобильного приложения "Госуслуги. Авто", предложив в текущем году продолжить работу по развитию и внедрению информационных технологий в деятельность Госавтоинспекции, в том числе проработать вопрос дополнения мобильного приложения возможностью проверки электронного полиса ОСАГО", - говорится в сообщении пресс-центра МВД России. Ранее сообщалось, что электронные водительские права стали доступны в приложении "Госуслуги. Авто". Также там есть цифровая копия СТС - второго основного документа, который требуют автоинспекторы у водителей. Тем не менее, электронные права не освобождают водителей от обязанности иметь при себе оригиналы документов.

https://ria.ru/20230104/osago-1843029876.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, михаил черников, александр горовой, гибдд мвд рф, осаго