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Зеленский предложил лишить мандатов всех депутатов от ОПЗЖ - РИА Новости, 03.02.2023
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Зеленский предложил лишить мандатов всех депутатов от ОПЗЖ
Зеленский предложил лишить мандатов всех депутатов от ОПЗЖ - РИА Новости, 03.02.2023
Зеленский предложил лишить мандатов всех депутатов от ОПЗЖ
Владимир Зеленский сообщил, что попросил спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий всех депутатов... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T10:50
2023-02-03T10:50
в мире
украина
владимир зеленский
руслан стефанчук
верховная рада украины
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что попросил спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий всех депутатов от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Ранее на сайте Зеленского была зарегистрирована электронная петиция, призывающая его ускорить процесс лишения депутатских мандатов всех представителей "Оппозиционной платформы". Она набрала свыше 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения. "Я обратился к председателю Верховной рады Украины Стефанчуку с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения", - говорится в ответе Зеленского, опубликованном на его сайте. Зеленский также напомнил, что Рада 13 января прекратила депутатские полномочия оппозиционных политиков Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача, после того как он лишил их украинского гражданства. Ранее по решению суда на Украине запретили более 15 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – За жизнь". Министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов "Оппозиционной платформы" будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов. Министр отметил, что депутатов местных советов от политсилы также могут лишить мандатов, разработан соответствующий законопроект, он будет рассмотрен парламентом.
https://ria.ru/20230120/medvedchuk-1846298891.html
https://ria.ru/20230131/opzzh-1848604306.html
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в мире, украина, владимир зеленский, руслан стефанчук, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Верховная Рада Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь
10:50 03.02.2023
 
Зеленский предложил лишить мандатов всех депутатов от ОПЗЖ

Зеленский попросил Раду рассмотреть вопрос о лишении мандатов всех депутатов от ОПЗЖ

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что попросил спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий всех депутатов от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Ранее на сайте Зеленского была зарегистрирована электронная петиция, призывающая его ускорить процесс лишения депутатских мандатов всех представителей "Оппозиционной платформы". Она набрала свыше 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения.
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"Я обратился к председателю Верховной рады Украины Стефанчуку с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения", - говорится в ответе Зеленского, опубликованном на его сайте. Зеленский также напомнил, что Рада 13 января прекратила депутатские полномочия оппозиционных политиков Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача, после того как он лишил их украинского гражданства.
Ранее по решению суда на Украине запретили более 15 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов "Оппозиционной платформы" будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов. Министр отметил, что депутатов местных советов от политсилы также могут лишить мандатов, разработан соответствующий законопроект, он будет рассмотрен парламентом.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийРуслан СтефанчукВерховная Рада УкраиныОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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