Зеленский предложил лишить мандатов всех депутатов от ОПЗЖ
Зеленский попросил Раду рассмотреть вопрос о лишении мандатов всех депутатов от ОПЗЖ
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что попросил спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий всех депутатов от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Ранее на сайте Зеленского была зарегистрирована электронная петиция, призывающая его ускорить процесс лишения депутатских мандатов всех представителей "Оппозиционной платформы". Она набрала свыше 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения.
"Я обратился к председателю Верховной рады Украины Стефанчуку с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения", - говорится в ответе Зеленского, опубликованном на его сайте. Зеленский также напомнил, что Рада 13 января прекратила депутатские полномочия оппозиционных политиков Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача, после того как он лишил их украинского гражданства.
Ранее по решению суда на Украине запретили более 15 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов "Оппозиционной платформы" будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов. Министр отметил, что депутатов местных советов от политсилы также могут лишить мандатов, разработан соответствующий законопроект, он будет рассмотрен парламентом.