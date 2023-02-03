https://ria.ru/20230203/opzzh-1849444402.html

Зеленский предложил лишить мандатов всех депутатов от ОПЗЖ

Зеленский предложил лишить мандатов всех депутатов от ОПЗЖ - РИА Новости, 03.02.2023

Зеленский предложил лишить мандатов всех депутатов от ОПЗЖ

Владимир Зеленский сообщил, что попросил спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий всех депутатов... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T10:50

2023-02-03T10:50

2023-02-03T10:50

в мире

украина

владимир зеленский

руслан стефанчук

верховная рада украины

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что попросил спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий всех депутатов от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Ранее на сайте Зеленского была зарегистрирована электронная петиция, призывающая его ускорить процесс лишения депутатских мандатов всех представителей "Оппозиционной платформы". Она набрала свыше 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения. "Я обратился к председателю Верховной рады Украины Стефанчуку с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения", - говорится в ответе Зеленского, опубликованном на его сайте. Зеленский также напомнил, что Рада 13 января прекратила депутатские полномочия оппозиционных политиков Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача, после того как он лишил их украинского гражданства. Ранее по решению суда на Украине запретили более 15 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – За жизнь". Министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов "Оппозиционной платформы" будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов. Министр отметил, что депутатов местных советов от политсилы также могут лишить мандатов, разработан соответствующий законопроект, он будет рассмотрен парламентом.

https://ria.ru/20230120/medvedchuk-1846298891.html

https://ria.ru/20230131/opzzh-1848604306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, руслан стефанчук, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь