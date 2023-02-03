Рейтинг@Mail.ru
Российские артиллеристы уничтожили 25 украинских боевиков в Очакове - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/ochakov-1849433270.html
Российские артиллеристы уничтожили 25 украинских боевиков в Очакове
Российские артиллеристы уничтожили 25 украинских боевиков в Очакове - РИА Новости, 03.02.2023
Российские артиллеристы уничтожили 25 украинских боевиков в Очакове
Российские артиллеристы ночью нанесли удар по месту расположения одного из подразделений украинских войск, уничтожив 25 боевиков, сообщил в пятницу РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T10:08
2023-02-03T10:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николаевская область
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 3 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы ночью нанесли удар по месту расположения одного из подразделений украинских войск, уничтожив 25 боевиков, сообщил в пятницу РИА Новости знакомый с ситуацией источник. "Ночью по месту расположения одного из подразделений ВСУ, в районе Очакова был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили 4 единицы автомобильной техники, 25 погибших военных ВСУ, 15 получили ранения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230130/vzryv-1848360963.html
украина
николаевская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_ae7cbefa8a5a659ffbfb34b39c1d9a62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, николаевская область, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия
10:08 03.02.2023
 
Российские артиллеристы уничтожили 25 украинских боевиков в Очакове

Российские артиллеристы ударили по расположению ВСУ в Очакове и уничтожили 25 боевиков

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 3 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы ночью нанесли удар по месту расположения одного из подразделений украинских войск, уничтожив 25 боевиков, сообщил в пятницу РИА Новости знакомый с ситуацией источник.
"Ночью по месту расположения одного из подразделений ВСУ, в районе Очакова был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили 4 единицы автомобильной техники, 25 погибших военных ВСУ, 15 получили ранения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
Автомобили украинской полиции и скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 12:12Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Очакове
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНиколаевская областьВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала