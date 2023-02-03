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Российские артиллеристы уничтожили 25 украинских боевиков в Очакове
Российские артиллеристы уничтожили 25 украинских боевиков в Очакове - РИА Новости, 03.02.2023
Российские артиллеристы уничтожили 25 украинских боевиков в Очакове
Российские артиллеристы ночью нанесли удар по месту расположения одного из подразделений украинских войск, уничтожив 25 боевиков, сообщил в пятницу РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T10:08
2023-02-03T10:08
2023-02-03T10:08
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 3 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы ночью нанесли удар по месту расположения одного из подразделений украинских войск, уничтожив 25 боевиков, сообщил в пятницу РИА Новости знакомый с ситуацией источник. "Ночью по месту расположения одного из подразделений ВСУ, в районе Очакова был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили 4 единицы автомобильной техники, 25 погибших военных ВСУ, 15 получили ранения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Российские артиллеристы уничтожили 25 украинских боевиков в Очакове
Российские артиллеристы ударили по расположению ВСУ в Очакове и уничтожили 25 боевиков