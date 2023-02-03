https://ria.ru/20230203/ochakov-1849433270.html

Российские артиллеристы уничтожили 25 украинских боевиков в Очакове

Российские артиллеристы уничтожили 25 украинских боевиков в Очакове - РИА Новости, 03.02.2023

Российские артиллеристы уничтожили 25 украинских боевиков в Очакове

Российские артиллеристы ночью нанесли удар по месту расположения одного из подразделений украинских войск, уничтожив 25 боевиков, сообщил в пятницу РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T10:08

2023-02-03T10:08

2023-02-03T10:08

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 3 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы ночью нанесли удар по месту расположения одного из подразделений украинских войск, уничтожив 25 боевиков, сообщил в пятницу РИА Новости знакомый с ситуацией источник. "Ночью по месту расположения одного из подразделений ВСУ, в районе Очакова был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили 4 единицы автомобильной техники, 25 погибших военных ВСУ, 15 получили ранения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230130/vzryv-1848360963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, украина, николаевская область, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия