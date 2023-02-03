https://ria.ru/20230203/obstrel-1849667442.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 03.02.2023

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку в ДНР, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за пять минут, сообщили в... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T22:20

2023-02-03T22:20

2023-02-03T22:20

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

пантелеймоновка (горловский район)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку в ДНР, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за пять минут, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21.10 - населенный пункт Правдовка – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 21.15 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230203/naemnik-1849654834.html

https://ria.ru/20230203/spetsoperatsiya-1849538280.html

ясиноватая

донецкая народная республика

пантелеймоновка (горловский район)

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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, пантелеймоновка (горловский район), вооруженные силы украины