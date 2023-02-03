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Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 03.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/obstrel-1849667442.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 03.02.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку в ДНР, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за пять минут, сообщили в... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T22:20
2023-02-03T22:20
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
пантелеймоновка (горловский район)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку в ДНР, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за пять минут, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21.10 - населенный пункт Правдовка – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 21.15 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230203/naemnik-1849654834.html
https://ria.ru/20230203/spetsoperatsiya-1849538280.html
ясиноватая
донецкая народная республика
пантелеймоновка (горловский район)
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, пантелеймоновка (горловский район), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Пантелеймоновка (Горловский район), Вооруженные силы Украины
22:20 03.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска выпустили по Ясиноватой и Пантелеймоновке 16 снарядов натовского калибра

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку в ДНР, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за пять минут, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21.10 - населенный пункт Правдовка – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 21.15 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Военные - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 20:43Специальная военная операция на Украине
Корреспондент Fox News сообщил о гибели наемника из США на Украине
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:11Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.02.2023
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаПантелеймоновка (Горловский район)Вооруженные силы Украины
 
 
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