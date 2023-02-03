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При обстреле Булавиновки в ЛНР повреждены жилые дома, школа и почта

При обстреле Булавиновки в ЛНР повреждены жилые дома, школа и почта - РИА Новости, 03.02.2023

При обстреле Булавиновки в ЛНР повреждены жилые дома, школа и почта

Школа, дом культуры, отделение почты и 10 жилых домов повреждены в Булавиновке в ЛНР, при обстреле из РСЗО украинских войск, сообщили в представительстве... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T15:33

2023-02-03T15:33

2023-02-03T15:58

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 3 фев - РИА Новости. Школа, дом культуры, отделение почты и 10 жилых домов повреждены в Булавиновке в ЛНР, при обстреле из РСЗО украинских войск, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Третьего февраля в 04.45 село Булавиновка Новопсковского района (ЛНР) подверглось обстрелу с применением РСЗО HIMARS (противником выпущено четыре ракеты типа M31 GMLRS). В результате обстрела повреждена школа, Дом культуры, отделение почтовой связи, а также 10 жилых домов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, луганская народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin , сша