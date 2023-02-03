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В Херсонской области город остался без света после обстрела ВСУ
В Херсонской области город остался без света после обстрела ВСУ - РИА Новости, 03.02.2023
В Херсонской области город остался без света после обстрела ВСУ
Город Таврийск в Херсонской области остался без света после артиллерийского удара, нанесенного украинскими войсками, сообщает администрация Новокаховского... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T13:06
2023-02-03T13:06
2023-02-03T13:06
специальная военная операция на украине
херсонская область
жкх
россия
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 3 фев - РИА Новости. Город Таврийск в Херсонской области остался без света после артиллерийского удара, нанесенного украинскими войсками, сообщает администрация Новокаховского городского округа в пятницу. "В результате украинского артиллерийского обстрела без электроэнергии остались жители города Таврийск Новокаховского городского округа. Повреждены линии электропередач", - говорится в сообщении, размещённом в официальном телеграм-канале администрации.
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , ЖКХ, Россия, Происшествия
В Херсонской области город остался без света после обстрела ВСУ
Город Таврийск в Херсонской области остался без света из-за обстрела украинскими войсками