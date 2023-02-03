https://ria.ru/20230203/obstrel-1849495619.html

В Херсонской области город остался без света после обстрела ВСУ

В Херсонской области город остался без света после обстрела ВСУ - РИА Новости, 03.02.2023

В Херсонской области город остался без света после обстрела ВСУ

Город Таврийск в Херсонской области остался без света после артиллерийского удара, нанесенного украинскими войсками, сообщает администрация Новокаховского... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T13:06

2023-02-03T13:06

2023-02-03T13:06

специальная военная операция на украине

херсонская область

жкх

россия

происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 3 фев - РИА Новости. Город Таврийск в Херсонской области остался без света после артиллерийского удара, нанесенного украинскими войсками, сообщает администрация Новокаховского городского округа в пятницу. "В результате украинского артиллерийского обстрела без электроэнергии остались жители города Таврийск Новокаховского городского округа. Повреждены линии электропередач", - говорится в сообщении, размещённом в официальном телеграм-канале администрации.

https://ria.ru/20230130/gibel-1848547280.html

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херсонская область , жкх, россия, происшествия