Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области город остался без света после обстрела ВСУ - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/obstrel-1849495619.html
В Херсонской области город остался без света после обстрела ВСУ
В Херсонской области город остался без света после обстрела ВСУ - РИА Новости, 03.02.2023
В Херсонской области город остался без света после обстрела ВСУ
Город Таврийск в Херсонской области остался без света после артиллерийского удара, нанесенного украинскими войсками, сообщает администрация Новокаховского... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T13:06
2023-02-03T13:06
специальная военная операция на украине
херсонская область
жкх
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841561013_0:332:3049:2047_1920x0_80_0_0_46a4ca99f51132307c70d16863bdb2b1.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 3 фев - РИА Новости. Город Таврийск в Херсонской области остался без света после артиллерийского удара, нанесенного украинскими войсками, сообщает администрация Новокаховского городского округа в пятницу. "В результате украинского артиллерийского обстрела без электроэнергии остались жители города Таврийск Новокаховского городского округа. Повреждены линии электропередач", - говорится в сообщении, размещённом в официальном телеграм-канале администрации.
https://ria.ru/20230130/gibel-1848547280.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841561013_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5c442a32bbf93f70c4f30c1feb4e163a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , жкх, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , ЖКХ, Россия, Происшествия
13:06 03.02.2023
 
В Херсонской области город остался без света после обстрела ВСУ

Город Таврийск в Херсонской области остался без света из-за обстрела украинскими войсками

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкБоевая машина в зоне проведения СВО
Боевая машина в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая машина в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 3 фев - РИА Новости. Город Таврийск в Херсонской области остался без света после артиллерийского удара, нанесенного украинскими войсками, сообщает администрация Новокаховского городского округа в пятницу.
"В результате украинского артиллерийского обстрела без электроэнергии остались жители города Таврийск Новокаховского городского округа. Повреждены линии электропередач", - говорится в сообщении, размещённом в официальном телеграм-канале администрации.
Мужчина, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких, скончался в квартире дома, расположенного на улице Технической города Саратова вследствие отключения электроэнергии
30 января, 23:46
В Саратове отключение света привело к гибели человека, находившегося на ИВЛ
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьЖКХРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала