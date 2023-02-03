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В здании администрации Ясиноватой после обстрела ВСУ выбило 60 окон - РИА Новости, 03.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/obstrel-1849445462.html
В здании администрации Ясиноватой после обстрела ВСУ выбило 60 окон
В здании администрации Ясиноватой после обстрела ВСУ выбило 60 окон - РИА Новости, 03.02.2023
В здании администрации Ясиноватой после обстрела ВСУ выбило 60 окон
Удар по Ясиноватой в ДНР пришелся по городской администрации в районе восьми вечера, разрушен фасад и выбито около 60 окон, жертв удалось избежать, рассказал... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T10:53
2023-02-03T10:53
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
россия
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Удар по Ясиноватой в ДНР пришелся по городской администрации в районе восьми вечера, разрушен фасад и выбито около 60 окон, жертв удалось избежать, рассказал РИА Новости мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко. Прилеты по Ясиноватой фиксировались на протяжении всей ночи. Сегодня утром обстрел центра прекратился. Как сообщал СЦКК, повреждены здания администрации города и поликлиники центральной районной больницы. "Ясиноватая всегда под обстрелом, включая центральную часть города. Вчера был прилет в районе восьми часов вечера. Пострадала администрация, было выбито порядка 60 окон. Уже подсчитали. Есть серьезные повреждения фасадной части. По наши оценкам, предварительным, прилетел 155-й натовский снаряд. В администрации у нас всегда находятся люди для экстренного реагирования на обстрелы в городе и ликвидации последствий. Но, слава богу, никто из них не пострадал. В поликлинике неподалеку также находились люди. Но тоже никто не пострадал. В принципе, можно сказать, что все хорошо и мотивации работать дальше стало еще больше", - заявил Шевченко. По словам мэра, ликвидация последствий прилета началась уже вечером 2 февраля. "Сейчас ликвидируем последствия. На это уйдет пара дней. И в штатном режиме будем работать. Администрация и сейчас, кстати, работает в штатном режиме. Все на своих рабочих местах. Ремонтные бригады уже работают, еще с 6-7 утра. Даже вчера вечером уже какие-то восстановительные работы выполнялись. Два дня нужно, и все будет нормально. Как минимум будет закрыт тепловой контур, для того чтобы можно было спокойно работать в администрации", - сказал собеседник.
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ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, россия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия
10:53 03.02.2023
 
В здании администрации Ясиноватой после обстрела ВСУ выбило 60 окон

Мэр Шевченко: в здании администрации Ясиноватой после обстрела выбито 60 окон, жертв нет

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Удар по Ясиноватой в ДНР пришелся по городской администрации в районе восьми вечера, разрушен фасад и выбито около 60 окон, жертв удалось избежать, рассказал РИА Новости мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.
Прилеты по Ясиноватой фиксировались на протяжении всей ночи. Сегодня утром обстрел центра прекратился. Как сообщал СЦКК, повреждены здания администрации города и поликлиники центральной районной больницы.
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"Ясиноватая всегда под обстрелом, включая центральную часть города. Вчера был прилет в районе восьми часов вечера. Пострадала администрация, было выбито порядка 60 окон. Уже подсчитали. Есть серьезные повреждения фасадной части. По наши оценкам, предварительным, прилетел 155-й натовский снаряд. В администрации у нас всегда находятся люди для экстренного реагирования на обстрелы в городе и ликвидации последствий. Но, слава богу, никто из них не пострадал. В поликлинике неподалеку также находились люди. Но тоже никто не пострадал. В принципе, можно сказать, что все хорошо и мотивации работать дальше стало еще больше", - заявил Шевченко.
По словам мэра, ликвидация последствий прилета началась уже вечером 2 февраля.
"Сейчас ликвидируем последствия. На это уйдет пара дней. И в штатном режиме будем работать. Администрация и сейчас, кстати, работает в штатном режиме. Все на своих рабочих местах. Ремонтные бригады уже работают, еще с 6-7 утра. Даже вчера вечером уже какие-то восстановительные работы выполнялись. Два дня нужно, и все будет нормально. Как минимум будет закрыт тепловой контур, для того чтобы можно было спокойно работать в администрации", - сказал собеседник.
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Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаСЦККРоссия
 
 
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