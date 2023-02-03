https://ria.ru/20230203/obstrel-1849437110.html

Украинские войска ночью обстреляли пять городов на левом берегу Днепра

Украинские войска ночью обстреляли пять городов на левом берегу Днепра - РИА Новости, 03.02.2023

Украинские войска ночью обстреляли пять городов на левом берегу Днепра

Украинские войска в течение минувшей ночи наносили артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сел Новая Каховка, Алёшки, Горностаевка, Каиры,... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T10:24

2023-02-03T10:24

2023-02-03T10:25

специальная военная операция на украине

новая каховка

каир (город)

днепр (город)

происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 3 фев - РИА Новости. Украинские войска в течение минувшей ночи наносили артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сел Новая Каховка, Алёшки, Горностаевка, Каиры, Любимовка, расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним около 40 снарядов, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Алешки, Горностаевка, Каиры, Любимовка выпустив в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сообщил он. Представитель экстренных служб региона также рассказал, что накануне днем со стороны украинских войск были обстреляны шесть городов и сел левобережья Днепра - Голая Пристань, Новая Каховка, Днепряны, Корсунка, Песчановка и Казачьи Лагеря, по ним было выпущено около 60 снарядов.

https://ria.ru/20230203/gorlovka-1849412153.html

новая каховка

каир (город)

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новая каховка, каир (город), днепр (город), происшествия