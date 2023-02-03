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Украинские войска ночью обстреляли пять городов на левом берегу Днепра - РИА Новости, 03.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/obstrel-1849437110.html
Украинские войска ночью обстреляли пять городов на левом берегу Днепра
Украинские войска ночью обстреляли пять городов на левом берегу Днепра - РИА Новости, 03.02.2023
Украинские войска ночью обстреляли пять городов на левом берегу Днепра
Украинские войска в течение минувшей ночи наносили артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сел Новая Каховка, Алёшки, Горностаевка, Каиры,... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T10:24
2023-02-03T10:25
специальная военная операция на украине
новая каховка
каир (город)
днепр (город)
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 3 фев - РИА Новости. Украинские войска в течение минувшей ночи наносили артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сел Новая Каховка, Алёшки, Горностаевка, Каиры, Любимовка, расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним около 40 снарядов, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Алешки, Горностаевка, Каиры, Любимовка выпустив в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сообщил он. Представитель экстренных служб региона также рассказал, что накануне днем со стороны украинских войск были обстреляны шесть городов и сел левобережья Днепра - Голая Пристань, Новая Каховка, Днепряны, Корсунка, Песчановка и Казачьи Лагеря, по ним было выпущено около 60 снарядов.
https://ria.ru/20230203/gorlovka-1849412153.html
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новая каховка, каир (город), днепр (город), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Каир (город), Днепр (город), Происшествия
10:24 03.02.2023 (обновлено: 10:25 03.02.2023)
 
Украинские войска ночью обстреляли пять городов на левом берегу Днепра

ВСУ ночью обстреляли пять городов на левом берегу Днепра, выпустив 36 снарядов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, оставшиеся после обстрела
Осколки снаряда, оставшиеся после обстрела - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Осколки снаряда, оставшиеся после обстрела. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 3 фев - РИА Новости. Украинские войска в течение минувшей ночи наносили артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сел Новая Каховка, Алёшки, Горностаевка, Каиры, Любимовка, расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним около 40 снарядов, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
"В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Алешки, Горностаевка, Каиры, Любимовка выпустив в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сообщил он.
Представитель экстренных служб региона также рассказал, что накануне днем со стороны украинских войск были обстреляны шесть городов и сел левобережья Днепра - Голая Пристань, Новая Каховка, Днепряны, Корсунка, Песчановка и Казачьи Лагеря, по ним было выпущено около 60 снарядов.
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Вчера, 06:21Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаКаир (город)Днепр (город)Происшествия
 
 
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