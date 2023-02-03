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В Ясиноватой поликлиника повреждена при обстреле - РИА Новости, 03.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/obstrel-1849423398.html
В Ясиноватой поликлиника повреждена при обстреле
В Ясиноватой поликлиника повреждена при обстреле - РИА Новости, 03.02.2023
В Ясиноватой поликлиника повреждена при обстреле
Здание администрации и поликлиника повреждены в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T09:06
2023-02-03T09:27
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Здание администрации и поликлиника повреждены в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 2 февраля поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов республики: населенный пункт Ясиноватая: зафиксированы повреждения здания администрации города", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.В представительстве добавили, что в результате обстрела также повреждено здание поликлиники центральной районной больницы.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
https://ria.ru/20230203/artemovsk-1849410896.html
ясиноватая
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК
09:06 03.02.2023 (обновлено: 09:27 03.02.2023)
 
В Ясиноватой поликлиника повреждена при обстреле

В Ясиноватой здание администрации и поликлиника повреждены при обстреле

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Здание администрации и поликлиника повреждены в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 2 февраля поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов республики: населенный пункт Ясиноватая: зафиксированы повреждения здания администрации города", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
В представительстве добавили, что в результате обстрела также повреждено здание поликлиники центральной районной больницы.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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