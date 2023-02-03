https://ria.ru/20230203/obstrel-1849423398.html

В Ясиноватой поликлиника повреждена при обстреле

В Ясиноватой поликлиника повреждена при обстреле - РИА Новости, 03.02.2023

В Ясиноватой поликлиника повреждена при обстреле

Здание администрации и поликлиника повреждены в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T09:06

2023-02-03T09:06

2023-02-03T09:27

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Здание администрации и поликлиника повреждены в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 2 февраля поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов республики: населенный пункт Ясиноватая: зафиксированы повреждения здания администрации города", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.В представительстве добавили, что в результате обстрела также повреждено здание поликлиники центральной районной больницы.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.

https://ria.ru/20230203/artemovsk-1849410896.html

ясиноватая

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк