https://ria.ru/20230203/obstrel-1849423398.html
В Ясиноватой поликлиника повреждена при обстреле
В Ясиноватой поликлиника повреждена при обстреле - РИА Новости, 03.02.2023
В Ясиноватой поликлиника повреждена при обстреле
Здание администрации и поликлиника повреждены в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T09:06
2023-02-03T09:06
2023-02-03T09:27
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Здание администрации и поликлиника повреждены в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 2 февраля поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов республики: населенный пункт Ясиноватая: зафиксированы повреждения здания администрации города", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.В представительстве добавили, что в результате обстрела также повреждено здание поликлиники центральной районной больницы.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
https://ria.ru/20230203/artemovsk-1849410896.html
ясиноватая
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК
09:06 03.02.2023 (обновлено: 09:27 03.02.2023)
В Ясиноватой поликлиника повреждена при обстреле
В Ясиноватой здание администрации и поликлиника повреждены при обстреле