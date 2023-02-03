https://ria.ru/20230203/obstrel-1849411935.html

ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Брянской области

ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Брянской области - РИА Новости, 03.02.2023

ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Брянской области

Силы ПВО отразили украинский ракетный удар по Стародубскому муниципальному округу Брянской области, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T06:12

2023-02-03T06:12

2023-02-03T09:07

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Силы ПВО отразили украинский ракетный удар по Стародубскому муниципальному округу Брянской области, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Богомаз.В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают оперативные службы.Первого февраля Богомаз на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что при украинских обстрелах региона с начала спецоперации погибли четыре жителя Брянской области, еще 22 получили ранения. Разрушено 235 частных домов и домовладений.Районы Брянской области, находящиеся в непосредственной близости от границы с Украиной, постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В регионе действует "желтый" уровень террористической опасности. Он предполагает усиление работы спецслужб, гражданам рекомендуется проявлять бдительность.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230201/nefteprovod-1848994612.html

https://ria.ru/20221220/energosnabzhenie-1839997379.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, вооруженные силы рф