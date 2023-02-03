00:20 03.02.2023 (обновлено: 00:53 03.02.2023)
Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 174 боеприпаса
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОдна из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Одна из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 174 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки Представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). На донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском восемь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском шесть обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. Выпустив 174 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов ДНР: Донецк, Гольмовский, Горловка, Яковлевка, Минеральное, Ясиноватая, Макеевка, Владимировка.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины в ранее освобожденной Владимировке. Два мирных жителя получили ранения: подросток 2009 года рождения при подрыве противопехотной мины "Лепесток" в Петровском районе Донецка и женщина во Владимировке.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 18 обстрелов.