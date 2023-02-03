https://ria.ru/20230203/obstrel-1849400406.html

Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.02.2023

Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 174 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T00:20

2023-02-03T00:20

2023-02-03T00:53

донецкая народная республика

сцкк

донецк

украина

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 174 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов ДНР: Донецк, Гольмовский, Горловка, Яковлевка, Минеральное, Ясиноватая, Макеевка, Владимировка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины в ранее освобожденной Владимировке. Два мирных жителя получили ранения: подросток 2009 года рождения при подрыве противопехотной мины "Лепесток" в Петровском районе Донецка и женщина во Владимировке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 18 обстрелов.

https://ria.ru/20230120/obstrel-1846345441.html

донецкая народная республика

донецк

украина

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донецкая народная республика, сцкк, донецк, украина