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Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/obstrel-1849400406.html
Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.02.2023
Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 174 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T00:20
2023-02-03T00:53
донецкая народная республика
сцкк
донецк
украина
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 174 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов ДНР: Донецк, Гольмовский, Горловка, Яковлевка, Минеральное, Ясиноватая, Макеевка, Владимировка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины в ранее освобожденной Владимировке. Два мирных жителя получили ранения: подросток 2009 года рождения при подрыве противопехотной мины "Лепесток" в Петровском районе Донецка и женщина во Владимировке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 18 обстрелов.
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донецкая народная республика, сцкк, донецк, украина
Донецкая Народная Республика, СЦКК, Донецк, Украина, Специальная военная операция на Украине
00:20 03.02.2023 (обновлено: 00:53 03.02.2023)
 
Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 174 боеприпаса

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОдна из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Одна из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Одна из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 174 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки Представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). На донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском восемь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском шесть обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. Выпустив 174 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов ДНР: Донецк, Гольмовский, Горловка, Яковлевка, Минеральное, Ясиноватая, Макеевка, Владимировка.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины в ранее освобожденной Владимировке. Два мирных жителя получили ранения: подросток 2009 года рождения при подрыве противопехотной мины "Лепесток" в Петровском районе Донецка и женщина во Владимировке.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 18 обстрелов.
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