https://ria.ru/20230203/nikolaevka-1849411161.html
В ДНР объяснили важность освобождения Николаевки
В ДНР объяснили важность освобождения Николаевки - РИА Новости, 03.02.2023
В ДНР объяснили важность освобождения Николаевки
Освобождение населенного пункта Николаевка в ДНР приближает момент полного окружения российскими вооруженными силами города Артемовска, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T05:36
2023-02-03T05:36
2023-02-03T06:26
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
киев
денис пушилин
евгений пригожин
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Освобождение населенного пункта Николаевка в ДНР приближает момент полного окружения российскими вооруженными силами города Артемовска, заявил РИА Новости советник врио главы республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. В четверг вечером пресс-служба основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина сообщила о взятии под контроль населенного пункта Николаевка в ДНР. "Это положительный момент. Значит, кольцо вокруг Артемовска сжимается. Освобождение этого населенного пункта приближает наш успех по окружению Артемовска", - сказал Кимаковский. Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Николаевка находится на расстоянии около 20 километров от Артемовска.
https://ria.ru/20230202/nikolaevka-1849373693.html
артемовск
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артемовск, донецкая народная республика, киев, денис пушилин, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Киев, Денис Пушилин, Евгений Пригожин
05:36 03.02.2023 (обновлено: 06:26 03.02.2023)
В ДНР объяснили важность освобождения Николаевки
Советник главы ДНР Кимаковский: освобождение Николаевки приближает окружение Артемовска