https://ria.ru/20230203/nikolaevka-1849411161.html

В ДНР объяснили важность освобождения Николаевки

В ДНР объяснили важность освобождения Николаевки - РИА Новости, 03.02.2023

В ДНР объяснили важность освобождения Николаевки

Освобождение населенного пункта Николаевка в ДНР приближает момент полного окружения российскими вооруженными силами города Артемовска, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T05:36

2023-02-03T05:36

2023-02-03T06:26

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

киев

денис пушилин

евгений пригожин

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Освобождение населенного пункта Николаевка в ДНР приближает момент полного окружения российскими вооруженными силами города Артемовска, заявил РИА Новости советник врио главы республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. В четверг вечером пресс-служба основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина сообщила о взятии под контроль населенного пункта Николаевка в ДНР. "Это положительный момент. Значит, кольцо вокруг Артемовска сжимается. Освобождение этого населенного пункта приближает наш успех по окружению Артемовска", - сказал Кимаковский. Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Николаевка находится на расстоянии около 20 километров от Артемовска.

https://ria.ru/20230202/nikolaevka-1849373693.html

артемовск

донецкая народная республика

киев

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артемовск, донецкая народная республика, киев, денис пушилин, евгений пригожин