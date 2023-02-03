https://ria.ru/20230203/neft-1849432575.html
В Минэнерго не ждут резкого сокращения переработки нефти из-за эмбарго ЕС
В Минэнерго не ждут резкого сокращения переработки нефти из-за эмбарго ЕС - РИА Новости, 03.02.2023
В Минэнерго не ждут резкого сокращения переработки нефти из-за эмбарго ЕС
Нет оснований полагать, что Россия резко сократит переработку нефти или выпуск нефтепродуктов в связи с началом эмбарго Евросоюза, заявил журналистам глава... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T10:06
2023-02-03T10:06
2023-02-03T10:06
экономика
россия
австралия
евросоюз
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
николай шульгинов
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АЛМА-АТА, 3 фев - РИА Новости. Нет оснований полагать, что Россия резко сократит переработку нефти или выпуск нефтепродуктов в связи с началом эмбарго Евросоюза, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. "Нет пока оснований считать, что у нас резко будут сокращены переработка или выпуск нефтепродуктов", - ответил Шульгинов на вопрос о том, угрожает ли вступление эмбарго ЕС на российские нефтепродукты добыче и переработке нефти в России. Он также сообщил, что никакие переносы графиков ремонтов НПЗ из-за эмбарго не рассматриваются. "Все, что касается ремонтов, все планируется заранее, поставки запчастей те же", - добавил министр. Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель, допустив при этом корректировку предельной стоимости по мере необходимости. Аналогичные меры для нефтепродуктов начнут действовать с 5 февраля. В ответ РФ запретила поставки российской нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. При этом в указе президента допускается возможность выдавать специальные разрешения. Экспорт нефти по потолку запрещен с 1 февраля. Дату по нефтепродуктам определит правительство.
https://ria.ru/20230201/neft-1849031336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, австралия, евросоюз, министерство энергетики рф (минэнерго россии), николай шульгинов
Экономика, Россия, Австралия, Евросоюз, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Николай Шульгинов
В Минэнерго не ждут резкого сокращения переработки нефти из-за эмбарго ЕС
Глава Минэнерго Шульгинов не ждет резкого сокращения переработки нефти из-за эмбарго ЕС
АЛМА-АТА, 3 фев - РИА Новости. Нет оснований полагать, что Россия резко сократит переработку нефти или выпуск нефтепродуктов в связи с началом эмбарго Евросоюза, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.
"Нет пока оснований считать, что у нас резко будут сокращены переработка или выпуск нефтепродуктов", - ответил Шульгинов на вопрос о том, угрожает ли вступление эмбарго ЕС на российские нефтепродукты добыче и переработке нефти в России.
Он также сообщил, что никакие переносы графиков ремонтов НПЗ из-за эмбарго не рассматриваются. "Все, что касается ремонтов, все планируется заранее, поставки запчастей те же", - добавил министр.
Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Кроме того, страны "Большой семерки", Австралия
и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель, допустив при этом корректировку предельной стоимости по мере необходимости. Аналогичные меры для нефтепродуктов начнут действовать с 5 февраля.
В ответ РФ запретила поставки российской нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. При этом в указе президента допускается возможность выдавать специальные разрешения. Экспорт нефти по потолку запрещен с 1 февраля. Дату по нефтепродуктам определит правительство.