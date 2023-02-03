https://ria.ru/20230203/neft-1849432575.html

В Минэнерго не ждут резкого сокращения переработки нефти из-за эмбарго ЕС

В Минэнерго не ждут резкого сокращения переработки нефти из-за эмбарго ЕС - РИА Новости, 03.02.2023

В Минэнерго не ждут резкого сокращения переработки нефти из-за эмбарго ЕС

Нет оснований полагать, что Россия резко сократит переработку нефти или выпуск нефтепродуктов в связи с началом эмбарго Евросоюза, заявил журналистам глава... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T10:06

2023-02-03T10:06

2023-02-03T10:06

экономика

россия

австралия

евросоюз

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

николай шульгинов

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АЛМА-АТА, 3 фев - РИА Новости. Нет оснований полагать, что Россия резко сократит переработку нефти или выпуск нефтепродуктов в связи с началом эмбарго Евросоюза, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. "Нет пока оснований считать, что у нас резко будут сокращены переработка или выпуск нефтепродуктов", - ответил Шульгинов на вопрос о том, угрожает ли вступление эмбарго ЕС на российские нефтепродукты добыче и переработке нефти в России. Он также сообщил, что никакие переносы графиков ремонтов НПЗ из-за эмбарго не рассматриваются. "Все, что касается ремонтов, все планируется заранее, поставки запчастей те же", - добавил министр. Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель, допустив при этом корректировку предельной стоимости по мере необходимости. Аналогичные меры для нефтепродуктов начнут действовать с 5 февраля. В ответ РФ запретила поставки российской нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. При этом в указе президента допускается возможность выдавать специальные разрешения. Экспорт нефти по потолку запрещен с 1 февраля. Дату по нефтепродуктам определит правительство.

https://ria.ru/20230201/neft-1849031336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, австралия, евросоюз, министерство энергетики рф (минэнерго россии), николай шульгинов