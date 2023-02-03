19:52 03.02.2023 (обновлено: 20:17 03.02.2023)
В Катаре ввели запрет на продажу продуктов питания, содержащих насекомых
Минздрав Катара запретил продажу содержащих насекомых продуктов питания как нехаляльных
© Фото : предоставлено Qatar TourismДоха, Катар
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
Доха, Катар. Архивное фото
ДОХА, 3 фев - РИА Новости. Министерство общественного здравоохранения Катара предупредило о запрете на продажу содержащих насекомых продуктов питания после решения Евросоюза расширить список разрешенных к поеданию насекомых, говорится в сообщении минздрава в Twitter.
"С учетом распространения информации о решении некоторых стран одобрить использование насекомых в приготовлении продуктов питания министерство общественного здравоохранения заявляет о запрете продажи содержащих насекомых пищевых продуктов по причине их несоответствия техническим требованиям о халяльной еде в странах Персидского залива и религиозному мнению уполномоченных властей, которое запрещает употребление в пищу насекомых, протеина или произведенных из них добавок", - отмечается в сообщении минздрава.
В министерстве отметили, что "тщательно проверяют источник белка в пищевых продуктах с помощью аккредитованных при министерстве международных лабораторий, работающих на основе мусульманских принципов".
В конце января власти Евросоюза вдвое расширили список разрешенных к использованию для приготовления продуктов питания насекомых, добавив туда сверчков домовых и червей-буффало. Теперь они считаются безопасными и могут применяться без ограничений. Раньше допустимым в странах Евросоюза считалось использование в пище желтых мучных червей и перелетной саранчи.
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