https://ria.ru/20230203/nasekomye-1849646281.html

В Катаре ввели запрет на продажу продуктов питания, содержащих насекомых

В Катаре ввели запрет на продажу продуктов питания, содержащих насекомых - РИА Новости, 03.02.2023

В Катаре ввели запрет на продажу продуктов питания, содержащих насекомых

Министерство общественного здравоохранения Катара предупредило о запрете на продажу содержащих насекомых продуктов питания после решения Евросоюза расширить... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T19:52

2023-02-03T19:52

2023-02-03T20:17

катар

персидский залив

в мире

насекомые

евросоюз

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ДОХА, 3 фев - РИА Новости. Министерство общественного здравоохранения Катара предупредило о запрете на продажу содержащих насекомых продуктов питания после решения Евросоюза расширить список разрешенных к поеданию насекомых, говорится в сообщении минздрава в Twitter. В министерстве отметили, что "тщательно проверяют источник белка в пищевых продуктах с помощью аккредитованных при министерстве международных лабораторий, работающих на основе мусульманских принципов". В конце января власти Евросоюза вдвое расширили список разрешенных к использованию для приготовления продуктов питания насекомых, добавив туда сверчков домовых и червей-буффало. Теперь они считаются безопасными и могут применяться без ограничений. Раньше допустимым в странах Евросоюза считалось использование в пище желтых мучных червей и перелетной саранчи.

https://ria.ru/20220916/nebenzya-1817143169.html

катар

персидский залив

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катар, персидский залив, в мире, насекомые, евросоюз