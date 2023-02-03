https://ria.ru/20230203/mvd-1849601207.html
МВД рассказало о количестве автоматических фиксаторов нарушений на дорогах
МВД рассказало о количестве автоматических фиксаторов нарушений на дорогах - РИА Новости, 03.02.2023
МВД рассказало о количестве автоматических фиксаторов нарушений на дорогах
Более 25 тысяч автоматических комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения работают на дорогах России, сообщили в пресс-центре МВД России. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T17:29
2023-02-03T17:29
2023-02-03T17:29
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Более 25 тысяч автоматических комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения работают на дорогах России, сообщили в пресс-центре МВД России. Как отметили в ведомстве, в ГИБДД России подвели итоги межведомственного взаимодействия в сфере повышения безопасности дорожного движения за минувший год. В мероприятии, в частности, приняли участие первый замглавы МВД России Александр Горовой и глава Госавтоинспекции Михаил Черников. "Сейчас на дорогах страны насчитывается свыше 25 тысяч комплексов. Их применение позволяет ежегодно ликвидировать свыше 1,5 тысячи аварийно-опасных участков дорог, и эта положительная тенденция прослеживается на протяжении последних четырех лет", - сообщили в пресс-центре. Горовой отметил, что в минувшем году удалось сократить число погибших в автоавариях на 5%, чем удалось сохранить более 700 жизней участников дорожного движения. "Достигнуто плановое значение "транспортного риска" – основного показателя национального и федерального проектов", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20230202/avto-1849215489.html
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общество, россия, гибдд мвд рф, михаил черников, александр горовой, авто
Общество, Россия, ГИБДД МВД РФ, Михаил Черников, Александр Горовой, Авто
МВД рассказало о количестве автоматических фиксаторов нарушений на дорогах
МВД: свыше 25 тысяч автоматических комплексов фиксируют нарушения ПДД на дорогах