https://ria.ru/20230203/mvd-1849500759.html

Экс-замначальника столичного главка МВД возглавил полицию Крыма

Экс-замначальника столичного главка МВД возглавил полицию Крыма - РИА Новости, 03.02.2023

Экс-замначальника столичного главка МВД возглавил полицию Крыма

Глава российского МВД Владимир Колокольцев представил нового руководителя крымской полиции Игоря Илларионова, который ранее был заместителем начальника... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T13:23

2023-02-03T13:23

2023-02-03T13:23

россия

республика крым

ирина волк

владимир колокольцев

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

политика

москва

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава российского МВД Владимир Колокольцев представил нового руководителя крымской полиции Игоря Илларионова, который ранее был заместителем начальника столичного главка МВД, сообщила журналистам официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк. Отмечается, что до этого Илларионов был заместителем начальника столичного главка МВД. Также служил в центральном аппарате министерства и возглавлял УМВД по Калининградской области. "Колокольцев выразил уверенность, что накопленный управленческий опыт в совершенно разных по многим характеристикам субъектах позволит руководителю МВД по Республике Крым быстро адаптироваться в новой должности", - отметила Волк.

https://ria.ru/20230203/aksenov-1849464818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, республика крым, ирина волк, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), политика, москва