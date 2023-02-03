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Экс-замначальника столичного главка МВД возглавил полицию Крыма - РИА Новости, 03.02.2023
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Экс-замначальника столичного главка МВД возглавил полицию Крыма
Экс-замначальника столичного главка МВД возглавил полицию Крыма - РИА Новости, 03.02.2023
Экс-замначальника столичного главка МВД возглавил полицию Крыма
Глава российского МВД Владимир Колокольцев представил нового руководителя крымской полиции Игоря Илларионова, который ранее был заместителем начальника... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T13:23
2023-02-03T13:23
россия
республика крым
ирина волк
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
политика
москва
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава российского МВД Владимир Колокольцев представил нового руководителя крымской полиции Игоря Илларионова, который ранее был заместителем начальника столичного главка МВД, сообщила журналистам официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк. Отмечается, что до этого Илларионов был заместителем начальника столичного главка МВД. Также служил в центральном аппарате министерства и возглавлял УМВД по Калининградской области. "Колокольцев выразил уверенность, что накопленный управленческий опыт в совершенно разных по многим характеристикам субъектах позволит руководителю МВД по Республике Крым быстро адаптироваться в новой должности", - отметила Волк.
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россия, республика крым, ирина волк, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), политика, москва
Россия, Республика Крым, Ирина Волк, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Политика, Москва
13:23 03.02.2023
 
Экс-замначальника столичного главка МВД возглавил полицию Крыма

Экс-замначальника столичного главка МВД Илларионов возглавил полицию Крыма

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава российского МВД Владимир Колокольцев представил нового руководителя крымской полиции Игоря Илларионова, который ранее был заместителем начальника столичного главка МВД, сообщила журналистам официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк.
"Владимир Колокольцев представил личному составу нового министра внутренних дел по Республике Крым. На эту должность указом президента РФ назначен генерал-майор полиции Игорь Илларионов", - сказала Волк.
Отмечается, что до этого Илларионов был заместителем начальника столичного главка МВД. Также служил в центральном аппарате министерства и возглавлял УМВД по Калининградской области.
"Колокольцев выразил уверенность, что накопленный управленческий опыт в совершенно разных по многим характеристикам субъектах позволит руководителю МВД по Республике Крым быстро адаптироваться в новой должности", - отметила Волк.
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РоссияРеспублика КрымИрина ВолкВладимир КолокольцевМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ПолитикаМосква
 
 
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