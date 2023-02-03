https://ria.ru/20230203/moskva-1849400555.html

В Москве начали тестировать комплекс, фиксирующий непропуск "скорой"

В Москве начали тестировать комплекс, фиксирующий непропуск "скорой" - РИА Новости, 03.02.2023

В Москве начали тестировать комплекс, фиксирующий непропуск "скорой"

Комплекс, который фиксирует непропуск спецтранспорта, в тестовом режиме установили на один автомобиль скорой помощи в Москве, пока речи о штрафах не идет,... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T00:25

2023-02-03T00:25

2023-02-03T05:16

москва

общество

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Комплекс, который фиксирует непропуск спецтранспорта, в тестовом режиме установили на один автомобиль скорой помощи в Москве, пока речи о штрафах не идет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения."В тестовом режиме на один автомобиль скорой помощи установили комплекс, который фиксирует непропуск спецтранспорта. Пока речи о штрафах не идет", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве уточнили, что в тестовом режиме прорабатывают возможные алгоритмы работы камер.

https://ria.ru/20230111/skoraya-1844162928.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, общество