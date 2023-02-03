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В Москве начали тестировать комплекс, фиксирующий непропуск "скорой" - РИА Новости, 03.02.2023
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В Москве начали тестировать комплекс, фиксирующий непропуск "скорой"
В Москве начали тестировать комплекс, фиксирующий непропуск "скорой" - РИА Новости, 03.02.2023
В Москве начали тестировать комплекс, фиксирующий непропуск "скорой"
Комплекс, который фиксирует непропуск спецтранспорта, в тестовом режиме установили на один автомобиль скорой помощи в Москве, пока речи о штрафах не идет,... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T00:25
2023-02-03T05:16
москва
общество
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Комплекс, который фиксирует непропуск спецтранспорта, в тестовом режиме установили на один автомобиль скорой помощи в Москве, пока речи о штрафах не идет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения."В тестовом режиме на один автомобиль скорой помощи установили комплекс, который фиксирует непропуск спецтранспорта. Пока речи о штрафах не идет", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве уточнили, что в тестовом режиме прорабатывают возможные алгоритмы работы камер.
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москва, общество
Москва, Общество
00:25 03.02.2023 (обновлено: 05:16 03.02.2023)
 
В Москве начали тестировать комплекс, фиксирующий непропуск "скорой"

В Москве начали тестировать комплекс, фиксирующий непропуск автомобилей скорой помощи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Комплекс, который фиксирует непропуск спецтранспорта, в тестовом режиме установили на один автомобиль скорой помощи в Москве, пока речи о штрафах не идет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения.
"В тестовом режиме на один автомобиль скорой помощи установили комплекс, который фиксирует непропуск спецтранспорта. Пока речи о штрафах не идет", - рассказали в пресс-службе.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 15:56
В новых регионах наполовину обновили автопарк скорой помощи
В ведомстве уточнили, что в тестовом режиме прорабатывают возможные алгоритмы работы камер.
 
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