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В Москве начали тестировать комплекс, фиксирующий непропуск "скорой"
В Москве начали тестировать комплекс, фиксирующий непропуск "скорой" - РИА Новости, 03.02.2023
В Москве начали тестировать комплекс, фиксирующий непропуск "скорой"
Комплекс, который фиксирует непропуск спецтранспорта, в тестовом режиме установили на один автомобиль скорой помощи в Москве, пока речи о штрафах не идет,... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T00:25
2023-02-03T00:25
2023-02-03T05:16
москва
общество
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Комплекс, который фиксирует непропуск спецтранспорта, в тестовом режиме установили на один автомобиль скорой помощи в Москве, пока речи о штрафах не идет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения."В тестовом режиме на один автомобиль скорой помощи установили комплекс, который фиксирует непропуск спецтранспорта. Пока речи о штрафах не идет", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве уточнили, что в тестовом режиме прорабатывают возможные алгоритмы работы камер.
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москва, общество
00:25 03.02.2023 (обновлено: 05:16 03.02.2023)
В Москве начали тестировать комплекс, фиксирующий непропуск "скорой"
В Москве начали тестировать комплекс, фиксирующий непропуск автомобилей скорой помощи
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Комплекс, который фиксирует непропуск спецтранспорта, в тестовом режиме установили на один автомобиль скорой помощи в Москве, пока речи о штрафах не идет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения.
"В тестовом режиме на один автомобиль скорой помощи установили комплекс, который фиксирует непропуск спецтранспорта. Пока речи о штрафах не идет", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что в тестовом режиме прорабатывают возможные алгоритмы работы камер.