https://ria.ru/20230203/moldaviya-1849535330.html

Опрос показал, что половина жителей Молдавии не считает Россию угрозой

Опрос показал, что половина жителей Молдавии не считает Россию угрозой - РИА Новости, 03.02.2023

Опрос показал, что половина жителей Молдавии не считает Россию угрозой

Половина жителей Молдавии не считает Россию угрозой для страны и выступает против присоединения к НАТО, свидетельствуют данные опубликованного в пятницу... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T14:48

2023-02-03T14:48

2023-02-03T14:48

в мире

россия

молдавия

кишинев

майя санду

мария захарова

нато

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КИШИНЕВ, 3 фев – РИА Новости. Половина жителей Молдавии не считает Россию угрозой для страны и выступает против присоединения к НАТО, свидетельствуют данные опубликованного в пятницу соцопроса, проведенного центром социологических исследований SBS-AXA по заказу близкой к властям республики общественной организации Watch.Dog. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что с начала специальной военной операции России на Украине Кишинев солидаризировался с Киевом, приостановив диалог с Россией. Осенью прошлого года западные страны ввели жесткие антироссийские санкции. Молдавия к полному пакету санкций официально не присоединилась, однако президент страны Майя Санду ранее подчеркивала, что Кишинев поддерживает санкции Запада в финансово-банковской сфере. "У нас сложилась интересная картина: 47,7% опрошенных заявили, что не считают Россию угрозой для Молдавии (42,3% придерживаются иного мнения). Но на вопрос, будете ли вы воевать в случае вероятного нападения России, 45,8% опрошенных дали отрицательный ответ. Только 23,6% респондентов утвердительно сказали, что готовы взять оружие в руки в случае нападения России, а 21,7% не смогли ответить уверенно, как бы они поступили", - сказал руководитель организации Watch.Dog Валерий Паша, представляя результаты опроса. Он также отметил, что в случае референдума по вопросу вступления в НАТО против высказались 55,5% респондентов, а поддержали бы интеграцию в военный блок 26,9%. По словам Паши, опрос проводился с 17 по 26 января, в нем участвовал 1001 человек. Максимальная погрешность опроса составляет 3,1%. Ранее президент Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступают оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию "Шор". Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.

https://ria.ru/20230203/moldaviya-1849514971.html

https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849460360.html

россия

молдавия

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, молдавия, кишинев, майя санду, мария захарова, нато