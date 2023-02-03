https://ria.ru/20230203/moldaviya-1849510012.html

В Молдавии считают, что Санду должна договориться с Россией о цене на газ

В Молдавии считают, что Санду должна договориться с Россией о цене на газ - РИА Новости, 03.02.2023

В Молдавии считают, что Санду должна договориться с Россией о цене на газ

Жители Молдавии убеждены, что президент страны Майя Санду должна отправиться в Россию на переговоры по газу, свидетельствуют результаты опубликованного в... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T13:51

2023-02-03T13:51

2023-02-03T13:51

молдавия

россия

кишинев

майя санду

газпром

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в мире

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КИШИНЕВ, 3 фев – РИА Новости. Жители Молдавии убеждены, что президент страны Майя Санду должна отправиться в Россию на переговоры по газу, свидетельствуют результаты опубликованного в пятницу в Кишиневе соцопроса, проведенного центром социологических исследований SBS-AXA по заказу близкой к властям общественной организации Watch.dog. Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тариф на газ для потребителей вырос в течение прошлого года в семь раз, а на электроэнергию с января 2022 года - в четыре раза, также более чем вдвое подняты тарифы на водоснабжение домохозяйств. На этом фоне кабмин ввел режим жесткой экономии, а из бюджета были выделены около 5 миллиардов леев (261 миллион долларов) для компенсации за оплату газа, электроэнергии и отопления жилья для бытовых потребителей. На фоне роста тарифов в Молдавии прошли антиправительственные акции протеста. "Результаты показывают, что граждане Молдавии хотят, чтобы Санду отправилась в Россию договариваться о цене на газ. Об этом высказались 67,2% респондентов", - заявил в ходе презентации опроса руководитель Watch.dog Валериу Паша. При этом, по его словам, 27,3 % опрошенных высказались против поездки Санду в РФ, а еще 5,5 % не смогли ответить на вопрос. Он сообщил, что опрос был проведен при финансовой поддержке Евросоюза. Опрос был проведен с 17 по 26 января 2023 года, выборка составила 1001 человек. Погрешность авторы оценивают на уровне 3%. Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.

https://ria.ru/20230202/chp-1849296358.html

https://ria.ru/20230202/nakazanie-1849250758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, россия, кишинев, майя санду, газпром, молдовагаз, в мире