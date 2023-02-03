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В Молдавии считают, что Санду должна договориться с Россией о цене на газ - РИА Новости, 03.02.2023
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В Молдавии считают, что Санду должна договориться с Россией о цене на газ
В Молдавии считают, что Санду должна договориться с Россией о цене на газ - РИА Новости, 03.02.2023
В Молдавии считают, что Санду должна договориться с Россией о цене на газ
Жители Молдавии убеждены, что президент страны Майя Санду должна отправиться в Россию на переговоры по газу, свидетельствуют результаты опубликованного в... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T13:51
2023-02-03T13:51
молдавия
россия
кишинев
майя санду
газпром
молдовагаз
в мире
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КИШИНЕВ, 3 фев – РИА Новости. Жители Молдавии убеждены, что президент страны Майя Санду должна отправиться в Россию на переговоры по газу, свидетельствуют результаты опубликованного в пятницу в Кишиневе соцопроса, проведенного центром социологических исследований SBS-AXA по заказу близкой к властям общественной организации Watch.dog. Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тариф на газ для потребителей вырос в течение прошлого года в семь раз, а на электроэнергию с января 2022 года - в четыре раза, также более чем вдвое подняты тарифы на водоснабжение домохозяйств. На этом фоне кабмин ввел режим жесткой экономии, а из бюджета были выделены около 5 миллиардов леев (261 миллион долларов) для компенсации за оплату газа, электроэнергии и отопления жилья для бытовых потребителей. На фоне роста тарифов в Молдавии прошли антиправительственные акции протеста. "Результаты показывают, что граждане Молдавии хотят, чтобы Санду отправилась в Россию договариваться о цене на газ. Об этом высказались 67,2% респондентов", - заявил в ходе презентации опроса руководитель Watch.dog Валериу Паша. При этом, по его словам, 27,3 % опрошенных высказались против поездки Санду в РФ, а еще 5,5 % не смогли ответить на вопрос. Он сообщил, что опрос был проведен при финансовой поддержке Евросоюза. Опрос был проведен с 17 по 26 января 2023 года, выборка составила 1001 человек. Погрешность авторы оценивают на уровне 3%. Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.
https://ria.ru/20230202/chp-1849296358.html
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молдавия, россия, кишинев, майя санду, газпром, молдовагаз, в мире
Молдавия, Россия, Кишинев, Майя Санду, Газпром, Молдовагаз, В мире
13:51 03.02.2023
 
В Молдавии считают, что Санду должна договориться с Россией о цене на газ

Жители Молдавии убеждены, что Санду должна отправиться в Россию на переговоры по газу

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 фев – РИА Новости. Жители Молдавии убеждены, что президент страны Майя Санду должна отправиться в Россию на переговоры по газу, свидетельствуют результаты опубликованного в пятницу в Кишиневе соцопроса, проведенного центром социологических исследований SBS-AXA по заказу близкой к властям общественной организации Watch.dog.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тариф на газ для потребителей вырос в течение прошлого года в семь раз, а на электроэнергию с января 2022 года - в четыре раза, также более чем вдвое подняты тарифы на водоснабжение домохозяйств. На этом фоне кабмин ввел режим жесткой экономии, а из бюджета были выделены около 5 миллиардов леев (261 миллион долларов) для компенсации за оплату газа, электроэнергии и отопления жилья для бытовых потребителей. На фоне роста тарифов в Молдавии прошли антиправительственные акции протеста.
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"Результаты показывают, что граждане Молдавии хотят, чтобы Санду отправилась в Россию договариваться о цене на газ. Об этом высказались 67,2% респондентов", - заявил в ходе презентации опроса руководитель Watch.dog Валериу Паша. При этом, по его словам, 27,3 % опрошенных высказались против поездки Санду в РФ, а еще 5,5 % не смогли ответить на вопрос.
Он сообщил, что опрос был проведен при финансовой поддержке Евросоюза. Опрос был проведен с 17 по 26 января 2023 года, выборка составила 1001 человек. Погрешность авторы оценивают на уровне 3%.
Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.
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