https://ria.ru/20230203/moda-1849622401.html

Ужасное предсказание Пако Рабана: почему гений моды прятался на своей вилле

Ужасное предсказание Пако Рабана: почему гений моды прятался на своей вилле - РИА Новости, 03.02.2023

Ужасное предсказание Пако Рабана: почему гений моды прятался на своей вилле

Скончался Пако Рабан, немного не дожив до 89 лет. Он провозгласил шитье рабством. Проволока и клей — его инструменты. Дизайнер вывел на подиум моделей,... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T20:39

2023-02-03T20:39

2023-02-03T20:39

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Скончался Пако Рабан, немного не дожив до 89 лет. Он провозгласил шитье рабством. Проволока и клей — его инструменты. Дизайнер вывел на подиум моделей, облаченных в железо, бумагу, пластик. Его называли "enfant terrible" (несносным ребенком) и пристально следили за его идеями — гений всегда был на шаг впереди. Но в 1999 году мастер замкнулся, отошел от дел и стал отшельником. Рабан увлекался астрологией, верил в мистику и переселение душ. Уверял, что помнит все свои перевоплощения. Говорил, что прилетал на землю 78 тысяч лет назад с Альтаира, чтобы построить здесь цивилизацию. Среди его фантастических предсказаний — падение космической станции "Мир" на Париж и соседние города 11 августа 1999 года. Он так боялся катастрофы, что спрятался на своей вилле почти за месяц до этой даты. Но не сбылось. Пако извинился. Над обнулившимся пророчеством пошутили. Впрочем, Рабан все равно какой-то космический. Всемирную славу ему принесли платья-кольчуги. Коко Шанель прозвала за них дизайнера "металлургом". Как ходить в таком железном облачении — непонятно. Но у Пако было объяснение — женщины сражаются за свои права, им нужна броня, причем изящная, сексуальная и красивая. Уже в своей первой коллекции в 1966 году он использовал бумагу, пластик и все тот же металл. Пресса взревела. Дизанер первым использовал музыкальное сопровождение для показа и вывел на подиум темнокожих моделей. Засветился и в кино — сделал наряд для "Барбареллы" — культовой научной фантастики. Джейн Фонда в кадре появляется в его боди из пластмассы. Парфюм его бренда — в числе самых знаменитых. Пако уверял, что использовал ингредиенты ведьмовского зелья при создании культового аромата Black XS. А на создание гипнотической композиции его якобы вдохновила ссора с призрачным существом. Чутье у модельера было невероятное. Он явно понимал, что будущее за интернетом, и среди первых стал продавать духи на онлайн-площадке. Может, и правда, провидец? По крайней мере, в фешен-индустрии. Или маг? Ведь он смело преобразовывал мир моды.

https://ria.ru/20230203/ukrasheniya-1849299607.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, мода, стиль жизни, коко шанель (габриэль шанель), джейн фонда