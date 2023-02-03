https://ria.ru/20230203/mobilizatsiya-1849669757.html

В Совфеде заявили, что необходимости в новой мобилизации нет

В Совфеде заявили, что необходимости в новой мобилизации нет - РИА Новости, 03.02.2023

В Совфеде заявили, что необходимости в новой мобилизации нет

Необходимости в новой волне мобилизации нет, считает глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T22:41

2023-02-03T22:41

2023-02-03T22:41

россия

виктор бондарев

владимир путин

совет федерации рф

мобилизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833454038_0:172:3030:1876_1920x0_80_0_0_67d9c556e7ccc8050dbc89b1d07dc784.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Необходимости в новой волне мобилизации нет, считает глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. "Вопрос очередной мобилизации - бессрочной, краткосрочной или неожиданной - я пока не вижу", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24". Он подчеркнул, что решение о мобилизации могут принимать президент и Минобороны, в целом это прерогатива главы государства. "Сейчас появилось много ясновидящих, предвидящих и так далее, которые просто нагнетают, а некоторые, может быть, специально делают, чтобы возбудить народ, посеять недовольство", - заявил парламентарий. По его словам, руководство страны не скрывает планов и при необходимости все доводит до граждан. "Пока в этом вопросе необходимости нет", - указал Бондарев. Он подчеркнул, что идет спецоперация, вопросы участия мобилизованных в ней определены. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Министр обороны 28 октября доложил главе государства о том, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий. А в декабре Путин заявил, что проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы, которые следует оперативно решать, выстраивать эту систему по-современному.

https://ria.ru/20230131/mobilizatsiya-1848660235.html

https://ria.ru/20230120/mobilizatsiya-1846223995.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, виктор бондарев, владимир путин, совет федерации рф, мобилизация