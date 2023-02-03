https://ria.ru/20230203/mobilizatsiya-1849669757.html
В Совфеде заявили, что необходимости в новой мобилизации нет
В Совфеде заявили, что необходимости в новой мобилизации нет - РИА Новости, 03.02.2023
В Совфеде заявили, что необходимости в новой мобилизации нет
Необходимости в новой волне мобилизации нет, считает глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T22:41
2023-02-03T22:41
2023-02-03T22:41
россия
виктор бондарев
владимир путин
совет федерации рф
мобилизация
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Необходимости в новой волне мобилизации нет, считает глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. "Вопрос очередной мобилизации - бессрочной, краткосрочной или неожиданной - я пока не вижу", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24". Он подчеркнул, что решение о мобилизации могут принимать президент и Минобороны, в целом это прерогатива главы государства. "Сейчас появилось много ясновидящих, предвидящих и так далее, которые просто нагнетают, а некоторые, может быть, специально делают, чтобы возбудить народ, посеять недовольство", - заявил парламентарий. По его словам, руководство страны не скрывает планов и при необходимости все доводит до граждан. "Пока в этом вопросе необходимости нет", - указал Бондарев. Он подчеркнул, что идет спецоперация, вопросы участия мобилизованных в ней определены. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Министр обороны 28 октября доложил главе государства о том, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий. А в декабре Путин заявил, что проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы, которые следует оперативно решать, выстраивать эту систему по-современному.
https://ria.ru/20230131/mobilizatsiya-1848660235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, виктор бондарев, владимир путин, совет федерации рф, мобилизация
Россия, Виктор Бондарев, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, мобилизация
В Совфеде заявили, что необходимости в новой мобилизации нет
Сенатор Бондарев: необходимости в бессрочной, краткосрочной, неожиданной мобилизации нет
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Необходимости в новой волне мобилизации нет, считает глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
"Вопрос очередной мобилизации - бессрочной, краткосрочной или неожиданной - я пока не вижу", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24"
.
Он подчеркнул, что решение о мобилизации могут принимать президент и Минобороны, в целом это прерогатива главы государства.
"Сейчас появилось много ясновидящих, предвидящих и так далее, которые просто нагнетают, а некоторые, может быть, специально делают, чтобы возбудить народ, посеять недовольство", - заявил парламентарий.
По его словам, руководство страны не скрывает планов и при необходимости все доводит до граждан. "Пока в этом вопросе необходимости нет", - указал Бондарев. Он подчеркнул, что идет спецоперация, вопросы участия мобилизованных в ней определены.
Президент России Владимир Путин
21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Министр обороны 28 октября доложил главе государства о том, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий. А в декабре Путин заявил, что проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы, которые следует оперативно решать, выстраивать эту систему по-современному.