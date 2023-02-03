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Мишустин рассказал, что мешает развитию экономических связей внутри ЕАЭС - РИА Новости, 03.02.2023
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Мишустин рассказал, что мешает развитию экономических связей внутри ЕАЭС
Мишустин рассказал, что мешает развитию экономических связей внутри ЕАЭС - РИА Новости, 03.02.2023
Мишустин рассказал, что мешает развитию экономических связей внутри ЕАЭС
Укрепление экономических связей внутри ЕАЭС сдерживают дискуссии вокруг развития "цифры" на его пространстве, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T09:38
2023-02-03T09:38
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
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АЛМА-АТА, 3 фев - РИА Новости. Укрепление экономических связей внутри ЕАЭС сдерживают дискуссии вокруг развития "цифры" на его пространстве, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Транснациональные корпорации абсолютно беспрепятственно собирают сведения о гражданах и компаниях... формируют на их базе развернутые пользовательские профили. У нас же – в Евразийской экономической комиссии – до сих пор дискутируют из-за того, что внесение вин-номера коммерческого колёсного транспортного средства в общую союзную базу данных – может создать угрозу национальному суверенитету государств "пятерки". Это же глупость. Много лет мы пытаемся прийти к согласию относительно признания цифровой подписи или запуска общего реестра юридических лиц", - сказал Мишустин на пленарном заседании ежегодного международного форума по цифровизации Digital Almaty-2023 "Цифровое партнерство в новой реальности". По его словам, активное развитие электронной торговли в странах ЕАЭС привело к противоречиям в области налогового регулирования, на решение которых ушло около двух лет. "Всё это заметно сдерживает укрепление экономических связей внутри ЕврАзэс. Даже полезное мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" не сразу обрело поддержку. Его внедрение сопровождалось серьезными дискуссиями с отдельными партнерами и коллегами", - добавил Мишустин. Он отметил , что одним из важнейших стратегических приоритетов совместной работы стран, входящих в объединение, должно стать развитие технологического потенциала участников Союза, достижение подлинной независимости и самодостаточности в этой области. По словам российского премьера, странам ЕАЭС необходимо объединить усилия в создании и внедрении передовых научно-технических решений в ведущие секторы экономики.
https://ria.ru/20230203/mishustin-1849427463.html
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия
09:38 03.02.2023
 
Мишустин рассказал, что мешает развитию экономических связей внутри ЕАЭС

Мишустин: развитие экономических связей внутри ЕАЭС сдерживают дискуссии вокруг "цифры"

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 3 фев - РИА Новости. Укрепление экономических связей внутри ЕАЭС сдерживают дискуссии вокруг развития "цифры" на его пространстве, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Транснациональные корпорации абсолютно беспрепятственно собирают сведения о гражданах и компаниях... формируют на их базе развернутые пользовательские профили. У нас же – в Евразийской экономической комиссии – до сих пор дискутируют из-за того, что внесение вин-номера коммерческого колёсного транспортного средства в общую союзную базу данных – может создать угрозу национальному суверенитету государств "пятерки". Это же глупость. Много лет мы пытаемся прийти к согласию относительно признания цифровой подписи или запуска общего реестра юридических лиц", - сказал Мишустин на пленарном заседании ежегодного международного форума по цифровизации Digital Almaty-2023 "Цифровое партнерство в новой реальности".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра выставки цифровых проектов на полях форума Digital Almaty 2023 - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 09:31
Мишустин призвал развивать взаимодействие платежных систем в ЕАЭС
По его словам, активное развитие электронной торговли в странах ЕАЭС привело к противоречиям в области налогового регулирования, на решение которых ушло около двух лет.
"Всё это заметно сдерживает укрепление экономических связей внутри ЕврАзэс. Даже полезное мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" не сразу обрело поддержку. Его внедрение сопровождалось серьезными дискуссиями с отдельными партнерами и коллегами", - добавил Мишустин.
Он отметил , что одним из важнейших стратегических приоритетов совместной работы стран, входящих в объединение, должно стать развитие технологического потенциала участников Союза, достижение подлинной независимости и самодостаточности в этой области.
По словам российского премьера, странам ЕАЭС необходимо объединить усилия в создании и внедрении передовых научно-технических решений в ведущие секторы экономики.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума Digital Almaty 2023: Цифровое партнерство в новой реальности - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 09:33
Мишустин предложил развивать на пространстве ЕАЭС экосистему IT-парков
 
ЭкономикаТехнологииРоссияМихаил МишустинЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссия
 
 
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