https://ria.ru/20230203/mishustin-1849428430.html

Мишустин рассказал, что мешает развитию экономических связей внутри ЕАЭС

Мишустин рассказал, что мешает развитию экономических связей внутри ЕАЭС - РИА Новости, 03.02.2023

Мишустин рассказал, что мешает развитию экономических связей внутри ЕАЭС

Укрепление экономических связей внутри ЕАЭС сдерживают дискуссии вокруг развития "цифры" на его пространстве, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T09:38

2023-02-03T09:38

2023-02-03T09:38

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

евразийский экономический союз

евразийская экономическая комиссия

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АЛМА-АТА, 3 фев - РИА Новости. Укрепление экономических связей внутри ЕАЭС сдерживают дискуссии вокруг развития "цифры" на его пространстве, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Транснациональные корпорации абсолютно беспрепятственно собирают сведения о гражданах и компаниях... формируют на их базе развернутые пользовательские профили. У нас же – в Евразийской экономической комиссии – до сих пор дискутируют из-за того, что внесение вин-номера коммерческого колёсного транспортного средства в общую союзную базу данных – может создать угрозу национальному суверенитету государств "пятерки". Это же глупость. Много лет мы пытаемся прийти к согласию относительно признания цифровой подписи или запуска общего реестра юридических лиц", - сказал Мишустин на пленарном заседании ежегодного международного форума по цифровизации Digital Almaty-2023 "Цифровое партнерство в новой реальности". По его словам, активное развитие электронной торговли в странах ЕАЭС привело к противоречиям в области налогового регулирования, на решение которых ушло около двух лет. "Всё это заметно сдерживает укрепление экономических связей внутри ЕврАзэс. Даже полезное мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" не сразу обрело поддержку. Его внедрение сопровождалось серьезными дискуссиями с отдельными партнерами и коллегами", - добавил Мишустин. Он отметил , что одним из важнейших стратегических приоритетов совместной работы стран, входящих в объединение, должно стать развитие технологического потенциала участников Союза, достижение подлинной независимости и самодостаточности в этой области. По словам российского премьера, странам ЕАЭС необходимо объединить усилия в создании и внедрении передовых научно-технических решений в ведущие секторы экономики.

https://ria.ru/20230203/mishustin-1849427463.html

https://ria.ru/20230203/mishustin-1849427859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия