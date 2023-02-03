https://ria.ru/20230203/mishustin-1849427463.html
Мишустин призвал развивать взаимодействие платежных систем в ЕАЭС
Мишустин призвал развивать взаимодействие платежных систем в ЕАЭС - РИА Новости, 03.02.2023
Мишустин призвал развивать взаимодействие платежных систем в ЕАЭС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что в интересах граждан и бизнеса страны ЕАЭС должны развивать взаимодействие платежных систем - это обеспечит... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T09:31
2023-02-03T09:31
2023-02-03T09:31
экономика
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
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АЛМА-АТА, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что в интересах граждан и бизнеса страны ЕАЭС должны развивать взаимодействие платежных систем - это обеспечит свободное движение капиталов между государствами, которые входят в объединение. "Для обеспечения свободного движения капиталов между нашими странами также нужно развивать взаимодействие платежных систем государств "пятерки", что в интересах наших граждан и бизнеса, прежде всего – малого и среднего", - сказал Мишустин на пленарном заседании ежегодного международного форума по цифровизации Digital Almaty-2023 "Цифровое партнерство в новой реальности". Он добавил, что свободному движению товаров должна способствовать экосистема цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического союза, причем документооборот, как убежден Мишустин, должен перейти в электронный вид. " Всё это поможет сформировать развернутую технологическую инфраструктуру, создать основу для "витрины" национальных сервисов", - пояснил премьер. Он подчеркнул, что доступность и удобство подобных сервисов позволят людям ощутить преимущества интеграции в ЕАЭС.
https://ria.ru/20230202/eaes-1849270780.html
https://ria.ru/20230202/mishustin-1849244944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз
Мишустин призвал развивать взаимодействие платежных систем в ЕАЭС
Премьер Мишустин считает, что страны ЕАЭС должны развивать взаимодействие платежных систем
АЛМА-АТА, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что в интересах граждан и бизнеса страны ЕАЭС должны развивать взаимодействие платежных систем - это обеспечит свободное движение капиталов между государствами, которые входят в объединение.
"Для обеспечения свободного движения капиталов между нашими странами также нужно развивать взаимодействие платежных систем государств "пятерки", что в интересах наших граждан и бизнеса, прежде всего – малого и среднего", - сказал Мишустин на пленарном заседании ежегодного международного форума по цифровизации Digital Almaty-2023 "Цифровое партнерство в новой реальности".
Он добавил, что свободному движению товаров должна способствовать экосистема цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического союза, причем документооборот, как убежден Мишустин, должен перейти в электронный вид.
" Всё это поможет сформировать развернутую технологическую инфраструктуру, создать основу для "витрины" национальных сервисов", - пояснил премьер.
Он подчеркнул, что доступность и удобство подобных сервисов позволят людям ощутить преимущества интеграции в ЕАЭС.