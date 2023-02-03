https://ria.ru/20230203/mishustin-1849427463.html

Мишустин призвал развивать взаимодействие платежных систем в ЕАЭС

Мишустин призвал развивать взаимодействие платежных систем в ЕАЭС - РИА Новости, 03.02.2023

Мишустин призвал развивать взаимодействие платежных систем в ЕАЭС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что в интересах граждан и бизнеса страны ЕАЭС должны развивать взаимодействие платежных систем - это обеспечит... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T09:31

2023-02-03T09:31

2023-02-03T09:31

экономика

россия

михаил мишустин

евразийский экономический союз

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АЛМА-АТА, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что в интересах граждан и бизнеса страны ЕАЭС должны развивать взаимодействие платежных систем - это обеспечит свободное движение капиталов между государствами, которые входят в объединение. "Для обеспечения свободного движения капиталов между нашими странами также нужно развивать взаимодействие платежных систем государств "пятерки", что в интересах наших граждан и бизнеса, прежде всего – малого и среднего", - сказал Мишустин на пленарном заседании ежегодного международного форума по цифровизации Digital Almaty-2023 "Цифровое партнерство в новой реальности". Он добавил, что свободному движению товаров должна способствовать экосистема цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического союза, причем документооборот, как убежден Мишустин, должен перейти в электронный вид. " Всё это поможет сформировать развернутую технологическую инфраструктуру, создать основу для "витрины" национальных сервисов", - пояснил премьер. Он подчеркнул, что доступность и удобство подобных сервисов позволят людям ощутить преимущества интеграции в ЕАЭС.

https://ria.ru/20230202/eaes-1849270780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз