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Мишустин призвал развивать взаимодействие платежных систем в ЕАЭС - РИА Новости, 03.02.2023
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Мишустин призвал развивать взаимодействие платежных систем в ЕАЭС
Мишустин призвал развивать взаимодействие платежных систем в ЕАЭС - РИА Новости, 03.02.2023
Мишустин призвал развивать взаимодействие платежных систем в ЕАЭС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что в интересах граждан и бизнеса страны ЕАЭС должны развивать взаимодействие платежных систем - это обеспечит... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T09:31
2023-02-03T09:31
экономика
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
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АЛМА-АТА, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что в интересах граждан и бизнеса страны ЕАЭС должны развивать взаимодействие платежных систем - это обеспечит свободное движение капиталов между государствами, которые входят в объединение. "Для обеспечения свободного движения капиталов между нашими странами также нужно развивать взаимодействие платежных систем государств "пятерки", что в интересах наших граждан и бизнеса, прежде всего – малого и среднего", - сказал Мишустин на пленарном заседании ежегодного международного форума по цифровизации Digital Almaty-2023 "Цифровое партнерство в новой реальности". Он добавил, что свободному движению товаров должна способствовать экосистема цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического союза, причем документооборот, как убежден Мишустин, должен перейти в электронный вид. " Всё это поможет сформировать развернутую технологическую инфраструктуру, создать основу для "витрины" национальных сервисов", - пояснил премьер. Он подчеркнул, что доступность и удобство подобных сервисов позволят людям ощутить преимущества интеграции в ЕАЭС.
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экономика, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз
09:31 03.02.2023
 
Мишустин призвал развивать взаимодействие платежных систем в ЕАЭС

Премьер Мишустин считает, что страны ЕАЭС должны развивать взаимодействие платежных систем

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра выставки цифровых проектов на полях форума "Digital Almaty 2023"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра выставки цифровых проектов на полях форума Digital Almaty 2023 - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра выставки цифровых проектов на полях форума "Digital Almaty 2023"
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что в интересах граждан и бизнеса страны ЕАЭС должны развивать взаимодействие платежных систем - это обеспечит свободное движение капиталов между государствами, которые входят в объединение.
"Для обеспечения свободного движения капиталов между нашими странами также нужно развивать взаимодействие платежных систем государств "пятерки", что в интересах наших граждан и бизнеса, прежде всего – малого и среднего", - сказал Мишустин на пленарном заседании ежегодного международного форума по цифровизации Digital Almaty-2023 "Цифровое партнерство в новой реальности".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 15:17
ЕАЭС действует слаженно в условиях внешнего давления, заявил Мишустин
Он добавил, что свободному движению товаров должна способствовать экосистема цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического союза, причем документооборот, как убежден Мишустин, должен перейти в электронный вид.
" Всё это поможет сформировать развернутую технологическую инфраструктуру, создать основу для "витрины" национальных сервисов", - пояснил премьер.
Он подчеркнул, что доступность и удобство подобных сервисов позволят людям ощутить преимущества интеграции в ЕАЭС.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в аэропорту Алма-Аты - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 14:02
Мишустин прибыл в Алма-Ату для участия в заседании Межправсовета ЕАЭС
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинЕвразийский экономический союз
 
 
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