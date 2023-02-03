https://ria.ru/20230203/mintrans-1849614376.html

В Минтрансе рассказали, как изменились цены на авиабилеты по России

В Минтрансе рассказали, как изменились цены на авиабилеты по России - РИА Новости, 03.02.2023

В Минтрансе рассказали, как изменились цены на авиабилеты по России

Средняя стоимость авиабилетов в классе "эконом" по России в 2022 году сохранилась на уровне прошлых двух лет, сообщает Минтранс."Средний тариф на воздушную... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T18:07

2023-02-03T18:07

2023-02-03T18:07

туризм

новости - туризм

s7 airlines

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Средняя стоимость авиабилетов в классе "эконом" по России в 2022 году сохранилась на уровне прошлых двух лет, сообщает Минтранс."Средний тариф на воздушную перевозку внутри России в экономическом классе составил 8 313 рублей, что соответствует уровню 2020-2021 годов и на 8,4 процента ниже, чем в 2019-м (9 075 рублей)", — уточняют в ведомстве.Данные основаны на мониторинге стоимости билетов, проведенном Федеральной антимонопольной службой (ФАС), добавляют в пресс-службе."Несмотря на повышение операционных расходов авиакомпаний и инфляцию, уровень стоимости билетов по некоторым маршрутам показал даже снижение к 2021 году. Например, S7 снизила цены на рейсы из Москвы в Якутск на пять процентов, из Калининграда в Новосибирск — на 16", — подчеркивают в Минтрансе.Уточняется, что объем господдержки по трем ключевым программам субсидирования авиаперевозок составил 27,2 миллиарда рублей. По льготным тарифам было перевезено более 4,8 миллиона пассажиров.

https://ria.ru/20230202/aviasoobschenie-1849246615.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, s7 airlines, министерство транспорта рф (минтранс россии)