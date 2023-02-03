В Минтрансе рассказали, как изменились цены на авиабилеты по России
Минтранс: средняя цена авиабилетов эконом-класса в России осталась на уровне 2021 года
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСамолет в небе над международным аэропортом Внуково
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Средняя стоимость авиабилетов в классе "эконом" по России в 2022 году сохранилась на уровне прошлых двух лет, сообщает Минтранс.
"Средний тариф на воздушную перевозку внутри России в экономическом классе составил 8 313 рублей, что соответствует уровню 2020-2021 годов и на 8,4 процента ниже, чем в 2019-м (9 075 рублей)", — уточняют в ведомстве.
Данные основаны на мониторинге стоимости билетов, проведенном Федеральной антимонопольной службой (ФАС), добавляют в пресс-службе.
"Несмотря на повышение операционных расходов авиакомпаний и инфляцию, уровень стоимости билетов по некоторым маршрутам показал даже снижение к 2021 году. Например, S7 снизила цены на рейсы из Москвы в Якутск на пять процентов, из Калининграда в Новосибирск — на 16", — подчеркивают в Минтрансе.
Уточняется, что объем господдержки по трем ключевым программам субсидирования авиаперевозок составил 27,2 миллиарда рублей. По льготным тарифам было перевезено более 4,8 миллиона пассажиров.
"Средний тариф на воздушную перевозку внутри России в экономическом классе составил 8 313 рублей, что соответствует уровню 2020-2021 годов и на 8,4 процента ниже, чем в 2019-м (9 075 рублей)", — уточняют в ведомстве.
Данные основаны на мониторинге стоимости билетов, проведенном Федеральной антимонопольной службой (ФАС), добавляют в пресс-службе.
"Несмотря на повышение операционных расходов авиакомпаний и инфляцию, уровень стоимости билетов по некоторым маршрутам показал даже снижение к 2021 году. Например, S7 снизила цены на рейсы из Москвы в Якутск на пять процентов, из Калининграда в Новосибирск — на 16", — подчеркивают в Минтрансе.
Уточняется, что объем господдержки по трем ключевым программам субсидирования авиаперевозок составил 27,2 миллиарда рублей. По льготным тарифам было перевезено более 4,8 миллиона пассажиров.