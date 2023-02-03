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В Минтрансе рассказали, как изменились цены на авиабилеты по России - РИА Новости, 03.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230203/mintrans-1849614376.html
В Минтрансе рассказали, как изменились цены на авиабилеты по России
В Минтрансе рассказали, как изменились цены на авиабилеты по России - РИА Новости, 03.02.2023
В Минтрансе рассказали, как изменились цены на авиабилеты по России
Средняя стоимость авиабилетов в классе "эконом" по России в 2022 году сохранилась на уровне прошлых двух лет, сообщает Минтранс."Средний тариф на воздушную... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T18:07
2023-02-03T18:07
туризм
новости - туризм
s7 airlines
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Средняя стоимость авиабилетов в классе "эконом" по России в 2022 году сохранилась на уровне прошлых двух лет, сообщает Минтранс."Средний тариф на воздушную перевозку внутри России в экономическом классе составил 8 313 рублей, что соответствует уровню 2020-2021 годов и на 8,4 процента ниже, чем в 2019-м (9 075 рублей)", — уточняют в ведомстве.Данные основаны на мониторинге стоимости билетов, проведенном Федеральной антимонопольной службой (ФАС), добавляют в пресс-службе."Несмотря на повышение операционных расходов авиакомпаний и инфляцию, уровень стоимости билетов по некоторым маршрутам показал даже снижение к 2021 году. Например, S7 снизила цены на рейсы из Москвы в Якутск на пять процентов, из Калининграда в Новосибирск — на 16", — подчеркивают в Минтрансе.Уточняется, что объем господдержки по трем ключевым программам субсидирования авиаперевозок составил 27,2 миллиарда рублей. По льготным тарифам было перевезено более 4,8 миллиона пассажиров.
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новости - туризм, s7 airlines, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Туризм, Новости - Туризм, S7 Airlines, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
18:07 03.02.2023
 
В Минтрансе рассказали, как изменились цены на авиабилеты по России

Минтранс: средняя цена авиабилетов эконом-класса в России осталась на уровне 2021 года

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСамолет в небе над международным аэропортом Внуково
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Средняя стоимость авиабилетов в классе "эконом" по России в 2022 году сохранилась на уровне прошлых двух лет, сообщает Минтранс.

"Средний тариф на воздушную перевозку внутри России в экономическом классе составил 8 313 рублей, что соответствует уровню 2020-2021 годов и на 8,4 процента ниже, чем в 2019-м (9 075 рублей)", — уточняют в ведомстве.

Данные основаны на мониторинге стоимости билетов, проведенном Федеральной антимонопольной службой (ФАС), добавляют в пресс-службе.

"Несмотря на повышение операционных расходов авиакомпаний и инфляцию, уровень стоимости билетов по некоторым маршрутам показал даже снижение к 2021 году. Например, S7 снизила цены на рейсы из Москвы в Якутск на пять процентов, из Калининграда в Новосибирск — на 16", — подчеркивают в Минтрансе.

Уточняется, что объем господдержки по трем ключевым программам субсидирования авиаперевозок составил 27,2 миллиарда рублей. По льготным тарифам было перевезено более 4,8 миллиона пассажиров.
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