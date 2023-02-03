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Минфин увеличит объем продажи юаней по бюджетному правилу - РИА Новости, 03.02.2023
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Минфин увеличит объем продажи юаней по бюджетному правилу
Минфин увеличит объем продажи юаней по бюджетному правилу - РИА Новости, 03.02.2023
Минфин увеличит объем продажи юаней по бюджетному правилу
Объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 февраля по 6 марта 2023 года составит 160,2 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будут направлять... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T14:26
2023-02-03T21:15
экономика
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
валюта
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 февраля по 6 марта 2023 года составит 160,2 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будут направлять сумму в эквиваленте 8,9 миллиарда рублей, сообщил Минфин России. Уточняется, что в период с 13 января по 6 февраля объем продажи валюты предполагался на уровне 54,5 миллиарда рублей — по 3,2 миллиарда рублей в день. В ведомстве отметили, что в феврале дополнительные нефтегазовые доходы бюджета планируются на уровне -108 миллиардов рублей. При этом отклонение полученных доходов от ожидаемого месячного объема доходов составило -52,1 миллиарда рублей. Причиной этому стало поступление экспортной пошлины на газ в меньшем объеме.Исходя из этого, как отметили в министерстве, на продажу иностранной валюты в общей сложности выделят 160,2 миллиарда рублей. Эти операции будут проводить с 7 февраля по 6 марта. Таким образом, ежедневный объем продажи валюты окажется на уровне 8,9 миллиарда рублей.Центробанк с 13 января возобновил валютные операции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила. Причем теперь в этих целях покупать или продавать будут только юани. В 2023 году заработало новое бюджетное правило, которое фиксирует не ценовой потолок, а объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы: в 2023-2025 годах это 8 триллионов рублей в год с дальнейшей ежегодной индексацией на 4% начиная с 2026 года. Доходы сверх этой суммы будут направляться в ФНБ.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), россия, валюта
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России), Россия, Валюта
14:26 03.02.2023 (обновлено: 21:15 03.02.2023)
 
Минфин увеличит объем продажи юаней по бюджетному правилу

Минфин утроит объем продажи юаней по бюджетному правилу до 8,9 миллиарда рублей в день

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в медиабанкЮани
Юани - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 февраля по 6 марта 2023 года составит 160,2 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будут направлять сумму в эквиваленте 8,9 миллиарда рублей, сообщил Минфин России.
Уточняется, что в период с 13 января по 6 февраля объем продажи валюты предполагался на уровне 54,5 миллиарда рублей — по 3,2 миллиарда рублей в день. В ведомстве отметили, что в феврале дополнительные нефтегазовые доходы бюджета планируются на уровне -108 миллиардов рублей. При этом отклонение полученных доходов от ожидаемого месячного объема доходов составило -52,1 миллиарда рублей. Причиной этому стало поступление экспортной пошлины на газ в меньшем объеме.
Исходя из этого, как отметили в министерстве, на продажу иностранной валюты в общей сложности выделят 160,2 миллиарда рублей. Эти операции будут проводить с 7 февраля по 6 марта. Таким образом, ежедневный объем продажи валюты окажется на уровне 8,9 миллиарда рублей.
Центробанк с 13 января возобновил валютные операции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила. Причем теперь в этих целях покупать или продавать будут только юани. В 2023 году заработало новое бюджетное правило, которое фиксирует не ценовой потолок, а объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы: в 2023-2025 годах это 8 триллионов рублей в год с дальнейшей ежегодной индексацией на 4% начиная с 2026 года. Доходы сверх этой суммы будут направляться в ФНБ.
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