Рейтинг@Mail.ru
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/mig-29-1849543248.html
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области - РИА Новости, 03.02.2023
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области
Истребительная авиация ВКС уничтожила в Херсонской области украинский самолет МиГ-29, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T14:58
2023-02-03T15:01
специальная военная операция на украине
херсонская область
миг-29
воздушно-космические силы россии
россия
в мире
украина
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600970296_25:0:3666:2048_1920x0_80_0_0_54decba0af324417ea411c0561b217c2.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС уничтожила в Херсонской области украинский самолет МиГ-29, сообщило Минобороны РФ.Средства ПВО за сутки сбили 7 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 382 украинских военных самолета, 206 вертолетов, 3008 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7723 танка и другие боевые бронированные машины, 1004 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3988 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8255 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600970296_480:0:3211:2048_1920x0_80_0_0_60f780147b362216f839783617ea91b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , миг-29, воздушно-космические силы россии, россия, в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , МиГ-29, Воздушно-космические силы России, Россия, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
14:58 03.02.2023 (обновлено: 15:01 03.02.2023)
 
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области

Минобороны сообщило, что ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель Миг-29
Истребитель Миг-29 - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель Миг-29. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС уничтожила в Херсонской области украинский самолет МиГ-29, сообщило Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Червоноармейское Херсонской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении ведомства.
Средства ПВО за сутки сбили 7 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.
Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 382 украинских военных самолета, 206 вертолетов, 3008 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7723 танка и другие боевые бронированные машины, 1004 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3988 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8255 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьМиГ-29Воздушно-космические силы РоссииРоссияВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала