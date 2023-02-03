https://ria.ru/20230203/mig-29-1849543248.html
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области - РИА Новости, 03.02.2023
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области
Истребительная авиация ВКС уничтожила в Херсонской области украинский самолет МиГ-29, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T14:58
2023-02-03T14:58
2023-02-03T15:01
специальная военная операция на украине
херсонская область
миг-29
воздушно-космические силы россии
россия
в мире
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС уничтожила в Херсонской области украинский самолет МиГ-29, сообщило Минобороны РФ.Средства ПВО за сутки сбили 7 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 382 украинских военных самолета, 206 вертолетов, 3008 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7723 танка и другие боевые бронированные машины, 1004 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3988 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8255 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , МиГ-29, Воздушно-космические силы России, Россия, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
14:58 03.02.2023 (обновлено: 15:01 03.02.2023)
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области
Минобороны сообщило, что ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области