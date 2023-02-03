https://ria.ru/20230203/mig-29-1849543248.html

ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области

ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области - РИА Новости, 03.02.2023

ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области

Истребительная авиация ВКС уничтожила в Херсонской области украинский самолет МиГ-29, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T14:58

2023-02-03T14:58

2023-02-03T15:01

специальная военная операция на украине

херсонская область

миг-29

воздушно-космические силы россии

россия

в мире

украина

донецкая народная республика

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС уничтожила в Херсонской области украинский самолет МиГ-29, сообщило Минобороны РФ.Средства ПВО за сутки сбили 7 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 382 украинских военных самолета, 206 вертолетов, 3008 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7723 танка и другие боевые бронированные машины, 1004 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3988 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8255 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

украина

донецкая народная республика

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херсонская область , миг-29, воздушно-космические силы россии, россия, в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика