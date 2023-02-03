https://ria.ru/20230203/metro-1849460541.html
Источник: против главы правительства Красноярского края возбудили дело
Источник: против главы правительства Красноярского края возбудили дело - РИА Новости, 03.02.2023
Источник: против главы правительства Красноярского края возбудили дело
Председатель правительства Красноярского края стал фигурантом уголовного дела, связанного со строительством метро в Красноярске, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:31
2023-02-03T11:31
2023-02-03T11:31
происшествия
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красноярск
олег митволь
россия
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КРАСНОЯРСК, 3 фев – РИА Новости. Председатель правительства Красноярского края стал фигурантом уголовного дела, связанного со строительством метро в Красноярске, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "Уголовное дело в отношении Юрия Лапшина возбуждено в октябре 2022 года, ему вменяют превышение должностных полномочий. По версии следствия, он дал указания подчинённым подписать акты невыполненных работ по метро", - сказал собеседник агентства, не раскрывая других подробностей. По словам источника, с этого времени Лапшин находится под подпиской о невыезде. В пресс-службе губернатора и правительства данную информацию РИА Новости не подтвердили. "Пресс-служба правительства Красноярского края не располагает такой информацией", - говорится в предоставленном комментарии. Ранее сообщалось, что в июне 2022 года председатель совета директоров АО "Красноярск ТИЗИС" Олег Митволь по подозрению по делу о хищении 900 миллионов рублей был задержан в московском аэропорту "Внуково". В настоящее время Митволь арестован и находится в СИЗО. В июле 2022 года силовики в рамках расследования дела о мошенничестве при строительстве метро в Красноярске задержали главу краевого минтранса Константина Димитрова. В настоящее время заказчиком работ по строительству метротрама является государственное предприятие Красноярского края "Центр транспортной логистики". Выполнит все работы "под ключ" группа компаний "Моспроект-3". Ввод первой линии метро запланирован на 2026 год.
https://ria.ru/20230202/moshennichestvo-1849332104.html
https://ria.ru/20230116/vladivostok-1845078123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, красноярск, олег митволь, россия
Происшествия, Красноярский край, Красноярск, Олег Митволь, Россия
Источник: против главы правительства Красноярского края возбудили дело
Глава правительства Красноярского края Лапшин стал фигурантом дела о строительстве метро
КРАСНОЯРСК, 3 фев – РИА Новости. Председатель правительства Красноярского края стал фигурантом уголовного дела, связанного со строительством метро в Красноярске, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Уголовное дело в отношении Юрия Лапшина возбуждено в октябре 2022 года, ему вменяют превышение должностных полномочий. По версии следствия, он дал указания подчинённым подписать акты невыполненных работ по метро", - сказал собеседник агентства, не раскрывая других подробностей.
По словам источника, с этого времени Лапшин находится под подпиской о невыезде.
В пресс-службе губернатора и правительства данную информацию РИА Новости не подтвердили.
"Пресс-служба правительства Красноярского края не располагает такой информацией", - говорится в предоставленном комментарии.
Ранее сообщалось, что в июне 2022 года председатель совета директоров АО "Красноярск ТИЗИС" Олег Митволь
по подозрению по делу о хищении 900 миллионов рублей был задержан в московском аэропорту "Внуково". В настоящее время Митволь арестован и находится в СИЗО. В июле 2022 года силовики в рамках расследования дела о мошенничестве при строительстве метро в Красноярске задержали главу краевого минтранса Константина Димитрова. В настоящее время заказчиком работ по строительству метротрама является государственное предприятие Красноярского края "Центр транспортной логистики". Выполнит все работы "под ключ" группа компаний "Моспроект-3
". Ввод первой линии метро запланирован на 2026 год.