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Луценко: в бюджет Вологодчины заложили 5 млн рублей для медиков ФАПов - РИА Новости, 03.02.2023
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https://ria.ru/20230203/lutsenko-1849440956.html
Луценко: в бюджет Вологодчины заложили 5 млн рублей для медиков ФАПов
Луценко: в бюджет Вологодчины заложили 5 млн рублей для медиков ФАПов - РИА Новости, 03.02.2023
Луценко: в бюджет Вологодчины заложили 5 млн рублей для медиков ФАПов
В Вологодской области в соответствии с законом "О единовременных компенсационных выплатах медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов государственных... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T10:38
2023-02-03T10:41
вологодская область
андрей луценко
вытегорский район
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ВОЛОГДА, 3 фев – РИА Новости. В Вологодской области в соответствии с законом "О единовременных компенсационных выплатах медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов государственных учреждений здравоохранения области" в бюджете на 2023 год предусмотрено выделение 5 миллионов рублей."Более пяти лет назад мы с депутатами приняли очень важный закон, который способствует в решении серьезной проблемы обеспечения кадрами сельской медицины. В бюджет 2023 года мы заложили 5 миллионов рублей на обеспечение единовременных выплат. Это позволит привлечь в сельские ФАПы и врачебные амбулатории еще 10 медицинских работников. Таким образом, работа по устранению дефицита кадров будет продолжена", - заявил председатель законодательного собрания области Андрей Луценко, слова которого приводит сообщает пресс-служба заксобрания.Закон вступил в силу в начале 2018 года. С тех пор он позволяет поэтапно решать проблему дефицита кадров в муниципалитетах. За пять лет мерой соцподдержки воспользовались 47 человек, из них 39 работают по настоящее время. Больше всего кадров удалось привлечь во врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты Вологодского, Великоустюгского и Вытегорского районов."Развитию первичного звена, самого близкого к населению, уделяется большое внимание. В районах возводятся новые модульные ФАПы, комфортные для работы, оказания медицинской помощи пациентам. Администрации муниципальных районов и округов нередко помогают в решении жилищного вопроса молодым специалистам, или компенсируют расходы по договорам найма жилых помещений", - цитирует пресс-служба начальника департамента здравоохранения Вологодской области Алексея Плотникова.В 2022 году единовременные выплаты получили 10 медицинских работников. Они заняли вакантные места в 9 врачебных амбулаториях и 1 фельдшерско-акушерском пункте.
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андрей луценко, вытегорский район
Вологодская область, Андрей Луценко, Вытегорский район
10:38 03.02.2023 (обновлено: 10:41 03.02.2023)
 

Луценко: в бюджет Вологодчины заложили 5 млн рублей для медиков ФАПов

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 3 фев – РИА Новости. В Вологодской области в соответствии с законом "О единовременных компенсационных выплатах медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов государственных учреждений здравоохранения области" в бюджете на 2023 год предусмотрено выделение 5 миллионов рублей.
"Более пяти лет назад мы с депутатами приняли очень важный закон, который способствует в решении серьезной проблемы обеспечения кадрами сельской медицины. В бюджет 2023 года мы заложили 5 миллионов рублей на обеспечение единовременных выплат. Это позволит привлечь в сельские ФАПы и врачебные амбулатории еще 10 медицинских работников. Таким образом, работа по устранению дефицита кадров будет продолжена", - заявил председатель законодательного собрания области Андрей Луценко, слова которого приводит сообщает пресс-служба заксобрания.
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Закон вступил в силу в начале 2018 года. С тех пор он позволяет поэтапно решать проблему дефицита кадров в муниципалитетах. За пять лет мерой соцподдержки воспользовались 47 человек, из них 39 работают по настоящее время. Больше всего кадров удалось привлечь во врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты Вологодского, Великоустюгского и Вытегорского районов.
"Развитию первичного звена, самого близкого к населению, уделяется большое внимание. В районах возводятся новые модульные ФАПы, комфортные для работы, оказания медицинской помощи пациентам. Администрации муниципальных районов и округов нередко помогают в решении жилищного вопроса молодым специалистам, или компенсируют расходы по договорам найма жилых помещений", - цитирует пресс-служба начальника департамента здравоохранения Вологодской области Алексея Плотникова.
В 2022 году единовременные выплаты получили 10 медицинских работников. Они заняли вакантные места в 9 врачебных амбулаториях и 1 фельдшерско-акушерском пункте.
 
Вологодская областьАндрей ЛуценкоВытегорский район
 
 
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