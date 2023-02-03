10:38 03.02.2023 (обновлено: 10:41 03.02.2023)
Луценко: в бюджет Вологодчины заложили 5 млн рублей для медиков ФАПов
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко
ВОЛОГДА, 3 фев – РИА Новости. В Вологодской области в соответствии с законом "О единовременных компенсационных выплатах медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов государственных учреждений здравоохранения области" в бюджете на 2023 год предусмотрено выделение 5 миллионов рублей.
"Более пяти лет назад мы с депутатами приняли очень важный закон, который способствует в решении серьезной проблемы обеспечения кадрами сельской медицины. В бюджет 2023 года мы заложили 5 миллионов рублей на обеспечение единовременных выплат. Это позволит привлечь в сельские ФАПы и врачебные амбулатории еще 10 медицинских работников. Таким образом, работа по устранению дефицита кадров будет продолжена", - заявил председатель законодательного собрания области Андрей Луценко, слова которого приводит сообщает пресс-служба заксобрания.
Закон вступил в силу в начале 2018 года. С тех пор он позволяет поэтапно решать проблему дефицита кадров в муниципалитетах. За пять лет мерой соцподдержки воспользовались 47 человек, из них 39 работают по настоящее время. Больше всего кадров удалось привлечь во врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты Вологодского, Великоустюгского и Вытегорского районов.
"Развитию первичного звена, самого близкого к населению, уделяется большое внимание. В районах возводятся новые модульные ФАПы, комфортные для работы, оказания медицинской помощи пациентам. Администрации муниципальных районов и округов нередко помогают в решении жилищного вопроса молодым специалистам, или компенсируют расходы по договорам найма жилых помещений", - цитирует пресс-служба начальника департамента здравоохранения Вологодской области Алексея Плотникова.
В 2022 году единовременные выплаты получили 10 медицинских работников. Они заняли вакантные места в 9 врачебных амбулаториях и 1 фельдшерско-акушерском пункте.