https://ria.ru/20230203/leopard-1849631658.html

Польша начала переучивание украинских солдат на танки Leopard

Польша начала переучивание украинских солдат на танки Leopard - РИА Новости, 03.02.2023

Польша начала переучивание украинских солдат на танки Leopard

Польша начала переучивать украинских солдат на танки Leopard, сообщает министерство национальной обороны республики. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T18:55

2023-02-03T18:55

2023-02-03T18:56

специальная военная операция на украине

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ВАРШАВА, 3 фев – РИА Новости. Польша начала переучивать украинских солдат на танки Leopard, сообщает министерство национальной обороны республики. "Первым этапом процесса передачи танков Украине является обучение украинских солдат", - цитирует минобороны главу ведомства Мариуша Блащака, который находится с визитом на Украине. "Польша уже приступила к этому обучению, были отобраны украинские солдаты. Скоро украинские солдаты будут переучены на танки Leopard", - заявил министр. Ранее правительство ФРГ после давления союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, польша, нато, ситуация в днр и лнр