18:55 03.02.2023 (обновлено: 18:56 03.02.2023)
Польша начала переучивание украинских солдат на танки Leopard
Минобороны Польши сообщило о начале переподготовки украинских солдат на танки Leopard
© Фото : U.S. Army / Alun ThomasТанк Leopard 2
© Фото : U.S. Army / Alun Thomas
Танк Leopard 2 . Архивное фото
ВАРШАВА, 3 фев – РИА Новости. Польша начала переучивать украинских солдат на танки Leopard, сообщает министерство национальной обороны республики.
"Первым этапом процесса передачи танков Украине является обучение украинских солдат", - цитирует минобороны главу ведомства Мариуша Блащака, который находится с визитом на Украине. "Польша уже приступила к этому обучению, были отобраны украинские солдаты. Скоро украинские солдаты будут переучены на танки Leopard", - заявил министр.
Ранее правительство ФРГ после давления союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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