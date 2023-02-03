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Польша начала переучивание украинских солдат на танки Leopard - РИА Новости, 03.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/leopard-1849631658.html
Польша начала переучивание украинских солдат на танки Leopard
Польша начала переучивание украинских солдат на танки Leopard - РИА Новости, 03.02.2023
Польша начала переучивание украинских солдат на танки Leopard
Польша начала переучивать украинских солдат на танки Leopard, сообщает министерство национальной обороны республики. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T18:55
2023-02-03T18:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
нато
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 3 фев – РИА Новости. Польша начала переучивать украинских солдат на танки Leopard, сообщает министерство национальной обороны республики. "Первым этапом процесса передачи танков Украине является обучение украинских солдат", - цитирует минобороны главу ведомства Мариуша Блащака, который находится с визитом на Украине. "Польша уже приступила к этому обучению, были отобраны украинские солдаты. Скоро украинские солдаты будут переучены на танки Leopard", - заявил министр. Ранее правительство ФРГ после давления союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html
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в мире, украина, польша, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:55 03.02.2023 (обновлено: 18:56 03.02.2023)
 
Польша начала переучивание украинских солдат на танки Leopard

Минобороны Польши сообщило о начале переподготовки украинских солдат на танки Leopard

© Фото : U.S. Army / Alun ThomasТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Фото : U.S. Army / Alun Thomas
Танк Leopard 2 . Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 фев – РИА Новости. Польша начала переучивать украинских солдат на танки Leopard, сообщает министерство национальной обороны республики.
"Первым этапом процесса передачи танков Украине является обучение украинских солдат", - цитирует минобороны главу ведомства Мариуша Блащака, который находится с визитом на Украине. "Польша уже приступила к этому обучению, были отобраны украинские солдаты. Скоро украинские солдаты будут переучены на танки Leopard", - заявил министр.
Танки Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 08:00
Переехали красные линии. Что последует за передачей танков Украине
Ранее правительство ФРГ после давления союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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