https://ria.ru/20230203/leopard-1849543541.html
Правительство Германии одобрило передачу Украине танков Leopard 1
Правительство Германии одобрило передачу Украине танков Leopard 1 - РИА Новости, 03.02.2023
Правительство Германии одобрило передачу Украине танков Leopard 1
Кабмин Германии подтвердил, что ФРГ одобрила передачу Украине танков Leopard 1. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T14:59
2023-02-03T14:59
2023-02-03T16:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
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БЕРЛИН, 3 фев - РИА Новости. Кабмин Германии подтвердил, что ФРГ одобрила передачу Украине танков Leopard 1. "Подтверждаю", - сказал журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, отвечая на соответствующий вопрос. При этом привести какие-либо детали и сообщить, о каком количестве танков идет речь, он отказался, отметив, что "конкретика будет озвучена позже". Ранее газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщила, что правительство ФРГ одобрило передачу Украине 88 танков Leopard 1, однако есть проблемы с боеприпасами, поскольку эти танки уже не производятся. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230203/gepard-1849524131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия
14:59 03.02.2023 (обновлено: 16:04 03.02.2023)
Правительство Германии одобрило передачу Украине танков Leopard 1
Правительство Германии подтвердило, что ФРГ одобрила передачу Украине танков Leopard 1
БЕРЛИН, 3 фев - РИА Новости. Кабмин Германии подтвердил, что ФРГ одобрила передачу Украине танков Leopard 1.
"Подтверждаю", - сказал журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом привести какие-либо детали и сообщить, о каком количестве танков идет речь, он отказался, отметив, что "конкретика будет озвучена позже".
Ранее газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщила, что правительство ФРГ одобрило передачу Украине 88 танков Leopard 1, однако есть проблемы с боеприпасами, поскольку эти танки уже не производятся.
Россия
направляла странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.