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Премьер Норвегии подтвердил покупку немецких танков Leopard
Премьер Норвегии подтвердил покупку немецких танков Leopard - РИА Новости, 03.02.2023
Премьер Норвегии подтвердил покупку немецких танков Leopard
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре подтвердил на пресс-конференции в пятницу, что страна закупит у Германии 54 танка Leopard, а также заявил о возможности РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:56
2023-02-03T12:56
2023-02-03T13:06
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МУРМАНСК, 3 фев – РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре подтвердил на пресс-конференции в пятницу, что страна закупит у Германии 54 танка Leopard, а также заявил о возможности покупки еще 18 танков, сообщила телекомпания NRK. "Премьер-министр Йонас Гар Стёре подтверждает, что Норвегия покупает 54 немецких танка типа Leopard с возможностью покупки еще 18 танков", - сообщила телекомпания."Мы находимся в одной из самых сложных ситуаций в области политики безопасности со времен Второй мировой войны", - цитирует телекомпания слова Стёре. Он отметил, что покупка должна укрепить обороноспособность Норвегии. Отмечается, что стоимость закупки немецких танков составляет 19,7 миллиарда норвежских крон (почти 2 миллиарда долларов).На прошлой неделе министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам сообщил о том, что Осло направит Киеву танки Leopard, не уточнив их количество.
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в мире, норвегия, германия, осло
В мире, Норвегия, Германия, Осло
12:56 03.02.2023 (обновлено: 13:06 03.02.2023)
Премьер Норвегии подтвердил покупку немецких танков Leopard
Премьер Норвегии Стере подтвердил закупку 54 немецких Leopard, в планах приобрести еще 18