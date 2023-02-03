Рейтинг@Mail.ru
Премьер Норвегии подтвердил покупку немецких танков Leopard - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230203/leopard-1849491316.html
Премьер Норвегии подтвердил покупку немецких танков Leopard
Премьер Норвегии подтвердил покупку немецких танков Leopard - РИА Новости, 03.02.2023
Премьер Норвегии подтвердил покупку немецких танков Leopard
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре подтвердил на пресс-конференции в пятницу, что страна закупит у Германии 54 танка Leopard, а также заявил о возможности РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:56
2023-02-03T13:06
в мире
норвегия
германия
осло
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846439335_408:281:3244:1877_1920x0_80_0_0_ff7ef67fb2b0d7df47eeedad808269cf.jpg
МУРМАНСК, 3 фев – РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре подтвердил на пресс-конференции в пятницу, что страна закупит у Германии 54 танка Leopard, а также заявил о возможности покупки еще 18 танков, сообщила телекомпания NRK. "Премьер-министр Йонас Гар Стёре подтверждает, что Норвегия покупает 54 немецких танка типа Leopard с возможностью покупки еще 18 танков", - сообщила телекомпания."Мы находимся в одной из самых сложных ситуаций в области политики безопасности со времен Второй мировой войны", - цитирует телекомпания слова Стёре. Он отметил, что покупка должна укрепить обороноспособность Норвегии. Отмечается, что стоимость закупки немецких танков составляет 19,7 миллиарда норвежских крон (почти 2 миллиарда долларов).На прошлой неделе министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам сообщил о том, что Осло направит Киеву танки Leopard, не уточнив их количество.
норвегия
германия
осло
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846439335_693:261:3076:2048_1920x0_80_0_0_ab727b8ff829c5f746ffa65d42ca0933.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норвегия, германия, осло
В мире, Норвегия, Германия, Осло
12:56 03.02.2023 (обновлено: 13:06 03.02.2023)
 
Премьер Норвегии подтвердил покупку немецких танков Leopard

Премьер Норвегии Стере подтвердил закупку 54 немецких Leopard, в планах приобрести еще 18

© Фото : Swedish Armed ForcesТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Фото : Swedish Armed Forces
Танк Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 3 фев – РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре подтвердил на пресс-конференции в пятницу, что страна закупит у Германии 54 танка Leopard, а также заявил о возможности покупки еще 18 танков, сообщила телекомпания NRK.
"Премьер-министр Йонас Гар Стёре подтверждает, что Норвегия покупает 54 немецких танка типа Leopard с возможностью покупки еще 18 танков", - сообщила телекомпания.
"Мы находимся в одной из самых сложных ситуаций в области политики безопасности со времен Второй мировой войны", - цитирует телекомпания слова Стёре. Он отметил, что покупка должна укрепить обороноспособность Норвегии. Отмечается, что стоимость закупки немецких танков составляет 19,7 миллиарда норвежских крон (почти 2 миллиарда долларов).
На прошлой неделе министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам сообщил о том, что Осло направит Киеву танки Leopard, не уточнив их количество.
Сравнение основных боевых танков России и НАТО
1 февраля, 09:00Инфографика
Сравнение основных боевых танков России и НАТО
Инфографика
Посмотреть
 
В миреНорвегияГерманияОсло
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала