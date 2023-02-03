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Международный центр реставрации в Ленобласти передан музейным работникам - РИА Новости, 03.02.2023
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Ленинградская область
https://ria.ru/20230203/lenoblast-1849589576.html
Международный центр реставрации в Ленобласти передан музейным работникам
Международный центр реставрации в Ленобласти передан музейным работникам - РИА Новости, 03.02.2023
Международный центр реставрации в Ленобласти передан музейным работникам
Многофункциональный музейный центр в селе Рождествено Ленинградской области передан музейным работникам, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T17:03
2023-02-03T17:03
ленинградская область
татьяна голикова
ольга любимова
александр дрозденко
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РОЖДЕСТВЕНО (Ленинградская обл.), 3 фев — РИА Новости. Многофункциональный музейный центр в селе Рождествено Ленинградской области передан музейным работникам, сообщил губернатор Александр Дрозденко. "Мы сегодня передаем бюджетному автономному учреждению Ленинградской области "Международный центра реставрации" это здание для начала эксплуатации и работы. Это, конечно, уникальный комплекс - аналогов ему нет в Европе, по крайней мере. Здесь 15 мастерских, которые могут реставрировать любые исторические предметы, предметы искусства и предметы быта, и есть даже таксидермическая мастерская", - рассказал губернатор. Строительство центра реставрации в Рождествено началось в 2016 году. Сейчас учреждение занимает здание площадью в 10 тысяч квадратных метров. На двух этажах оборудованы 15 реставрационных мастерских и лабораторий, специализированные хранилища, центр повышения квалификации для музейных работников и площадки для временных выставок. "Мы часто ругаемся, что объект долго строится, но этот объект уникальный. В 2012 году он был задуман. Для того, чтобы сделать такой инновационный проект для реставраторов, нужно было спроектировать его так, чтобы это было востребовано в будущем. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что это состоялось", - отметила на церемонии передачи заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Планируется, что в Центре будут работать не менее 140 сотрудников — реставраторы живописи и икон, керамики и фарфора, негативов, фотоматериалов, графики, чертежей, специалисты по металлу и ткани, таксидермисты, а также методисты, художники-оформители. Губернатор Ленинградской области уверен в том, что в центре смогут работать не только штатные реставраторы, но и приглашенные специалисты. Лаборатории и хранилища оснащены новейшим оборудованием, благодаря которым будет возможна реставрация и сохранение старейших фондовых предметов. "Центр международный, потому что мы рассчитываем, что крупнейшие азиатские и европейские музеи, музеи стран СНГ будут приводить сюда свои предметы для реставрации. Также здесь будет возможность любому музею взять оборудование в аренду", - добавил Дрозденко. "Тема реставраторов сама по себе очень многогранная. Все мы знаем ценность компетенций реставраций Кижи, Пскова, но мы не должны забывать об уникальной ленинградской школе реставрации. Хочется, чтобы со всей страны в этот центр приезжали уникальные мастера, делились опытом и повышали компетенции", - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова. Ранее сообщалось, что в числе первых претендентов на реставрацию в центре в Ленобласти — Петровские ворота из крепости Корела, бюро-секретер из красного дерева с музыкальным механизмом из дома-музея композитора Николая Римского-Корсакова в Тихвине, коллекция крестьянской одежды, которую собирал Иван Билибин.
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татьяна голикова, ольга любимова, александр дрозденко
Ленинградская область , Татьяна Голикова, Ольга Любимова, Александр Дрозденко
17:03 03.02.2023
 

Международный центр реставрации в Ленобласти передан музейным работникам

© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиМеждународный центр реставрации в Рождествено передан в пользование музейным работникам
Международный центр реставрации в Рождествено передан в пользование музейным работникам - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
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РОЖДЕСТВЕНО (Ленинградская обл.), 3 фев — РИА Новости. Многофункциональный музейный центр в селе Рождествено Ленинградской области передан музейным работникам, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Мы сегодня передаем бюджетному автономному учреждению Ленинградской области "Международный центра реставрации" это здание для начала эксплуатации и работы. Это, конечно, уникальный комплекс - аналогов ему нет в Европе, по крайней мере. Здесь 15 мастерских, которые могут реставрировать любые исторические предметы, предметы искусства и предметы быта, и есть даже таксидермическая мастерская", - рассказал губернатор.
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Строительство центра реставрации в Рождествено началось в 2016 году. Сейчас учреждение занимает здание площадью в 10 тысяч квадратных метров. На двух этажах оборудованы 15 реставрационных мастерских и лабораторий, специализированные хранилища, центр повышения квалификации для музейных работников и площадки для временных выставок.
"Мы часто ругаемся, что объект долго строится, но этот объект уникальный. В 2012 году он был задуман. Для того, чтобы сделать такой инновационный проект для реставраторов, нужно было спроектировать его так, чтобы это было востребовано в будущем. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что это состоялось", - отметила на церемонии передачи заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Планируется, что в Центре будут работать не менее 140 сотрудников — реставраторы живописи и икон, керамики и фарфора, негативов, фотоматериалов, графики, чертежей, специалисты по металлу и ткани, таксидермисты, а также методисты, художники-оформители. Губернатор Ленинградской области уверен в том, что в центре смогут работать не только штатные реставраторы, но и приглашенные специалисты. Лаборатории и хранилища оснащены новейшим оборудованием, благодаря которым будет возможна реставрация и сохранение старейших фондовых предметов.
"Центр международный, потому что мы рассчитываем, что крупнейшие азиатские и европейские музеи, музеи стран СНГ будут приводить сюда свои предметы для реставрации. Также здесь будет возможность любому музею взять оборудование в аренду", - добавил Дрозденко.
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиМеждународный центр реставрации в Рождествено передан в пользование музейным работникам
Международный центр реставрации в Рождествено передан в пользование музейным работникам - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
Международный центр реставрации в Рождествено передан в пользование музейным работникам
"Тема реставраторов сама по себе очень многогранная. Все мы знаем ценность компетенций реставраций Кижи, Пскова, но мы не должны забывать об уникальной ленинградской школе реставрации. Хочется, чтобы со всей страны в этот центр приезжали уникальные мастера, делились опытом и повышали компетенции", - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.
Ранее сообщалось, что в числе первых претендентов на реставрацию в центре в Ленобласти — Петровские ворота из крепости Корела, бюро-секретер из красного дерева с музыкальным механизмом из дома-музея композитора Николая Римского-Корсакова в Тихвине, коллекция крестьянской одежды, которую собирал Иван Билибин.
 
Ленинградская областьТатьяна ГоликоваОльга ЛюбимоваАлександр Дрозденко
 
 
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