https://ria.ru/20230203/led-1849582983.html

В Башкирии на десятилетнюю девочку упала глыба льда

В Башкирии на десятилетнюю девочку упала глыба льда - РИА Новости, 03.02.2023

В Башкирии на десятилетнюю девочку упала глыба льда

Ледяная глыба упала с крыши здания на 10-летнюю девочку в башкирском Стерлитамаке, ребёнок в больнице, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T16:43

2023-02-03T16:43

2023-02-03T17:02

происшествия

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следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 3 фев - РИА Новости. Ледяная глыба упала с крыши здания на 10-летнюю девочку в башкирском Стерлитамаке, ребёнок в больнице, сообщила прокуратура региона. В соцсетях распространилось видео происшествия. На кадрах на ребёнка обрушается глыба льда и снега, девочка несколько секунд стоит, а потом падает. Сообщается, что она впала в кому. "По предварительным данным, 3 февраля с крыши жилого дома по улице Коммунистическая на голову 10-летней девочки упала наледь. Ребенок получил телесные повреждения, доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении прокуратуры. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, даст оценку действиям должностных лиц управляющей организации и уполномоченных коммунальных служб, а также собственников помещений, ответственных за своевременную очистку крыши и козырьков балконов от снега и наледи, информирует прокуратура. В региональном управлении СК РФ РИА Новости сообщили, что следователи начали проверку по факту инцидента.

https://ria.ru/20230203/dtp-1849580261.html

https://ria.ru/20230203/rebenok-1849511035.html

стерлитамак

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происшествия, стерлитамак, россия, следственный комитет россии (ск рф), жкх, республика башкортостан