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Через КПП "Верхний Ларс" открыли движение на выезд из России - РИА Новости, 03.02.2023
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Через КПП "Верхний Ларс" открыли движение на выезд из России
Через КПП "Верхний Ларс" открыли движение на выезд из России - РИА Новости, 03.02.2023
Через КПП "Верхний Ларс" открыли движение на выезд из России
Движение легковых машин и автобусов возобновили через пункт пропуска Верхний Ларс из России после расчистки дороги на территории Грузии, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T13:37
2023-02-03T13:47
авто
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
грузия
в мире
республика северная осетия - алания
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Движение легковых машин и автобусов возобновили через пункт пропуска Верхний Ларс из России после расчистки дороги на территории Грузии, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии и возможностью обеспечения безопасного проезда разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов в направлении на выезд из Российской Федерации с 12.40 3 февраля", - сказал собеседник агентства.Ранее СМИ сообщали, что Верхний Ларс и один из пунктов на границе России и Монголии временно закрыты вследствие погодных условий. На вопрос журналистов, может ли это быть связано с возможными мобилизационными мероприятиями, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в этой ситуации "не должно быть оснований не доверять" МЧС и дело в погоде.
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авто, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), грузия, в мире, республика северная осетия - алания
Авто, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Грузия, В мире, Республика Северная Осетия - Алания
13:37 03.02.2023 (обновлено: 13:47 03.02.2023)
 
Через КПП "Верхний Ларс" открыли движение на выезд из России

МЧС: движение через КПП "Верхний Ларс" открыли на выезд из России после расчистки дороги

© РИА Новости / Владимир Акоефф / Перейти в медиабанкМногосторонний автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" Северо-Осетинской таможни
Многосторонний автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс Северо-Осетинской таможни - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Владимир Акоефф
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Многосторонний автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" Северо-Осетинской таможни. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Движение легковых машин и автобусов возобновили через пункт пропуска Верхний Ларс из России после расчистки дороги на территории Грузии, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии и возможностью обеспечения безопасного проезда разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов в направлении на выезд из Российской Федерации с 12.40 3 февраля", - сказал собеседник агентства.
Ранее СМИ сообщали, что Верхний Ларс и один из пунктов на границе России и Монголии временно закрыты вследствие погодных условий. На вопрос журналистов, может ли это быть связано с возможными мобилизационными мероприятиями, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в этой ситуации "не должно быть оснований не доверять" МЧС и дело в погоде.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 18:04
Решений запретить чиновникам выезд за границу пока нет, заявил Песков
 
АвтоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГрузияВ миреРеспублика Северная Осетия - Алания
 
 
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