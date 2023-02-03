https://ria.ru/20230203/lars-1849505048.html
Через КПП "Верхний Ларс" открыли движение на выезд из России
Через КПП "Верхний Ларс" открыли движение на выезд из России - РИА Новости, 03.02.2023
Через КПП "Верхний Ларс" открыли движение на выезд из России
Движение легковых машин и автобусов возобновили через пункт пропуска Верхний Ларс из России после расчистки дороги на территории Грузии, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T13:37
2023-02-03T13:37
2023-02-03T13:47
авто
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
грузия
в мире
республика северная осетия - алания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21149/85/211498571_0:625:1333:1375_1920x0_80_0_0_6e8de18dc238047d13dd6936b1f61d12.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Движение легковых машин и автобусов возобновили через пункт пропуска Верхний Ларс из России после расчистки дороги на территории Грузии, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии и возможностью обеспечения безопасного проезда разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов в направлении на выезд из Российской Федерации с 12.40 3 февраля", - сказал собеседник агентства.Ранее СМИ сообщали, что Верхний Ларс и один из пунктов на границе России и Монголии временно закрыты вследствие погодных условий. На вопрос журналистов, может ли это быть связано с возможными мобилизационными мероприятиями, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в этой ситуации "не должно быть оснований не доверять" МЧС и дело в погоде.
https://ria.ru/20230202/vyezd-1849337705.html
россия
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21149/85/211498571_0:500:1333:1500_1920x0_80_0_0_217678c8eed0d7ed81adb12c9e72b75d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), грузия, в мире, республика северная осетия - алания
Авто, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Грузия, В мире, Республика Северная Осетия - Алания
13:37 03.02.2023 (обновлено: 13:47 03.02.2023)
Через КПП "Верхний Ларс" открыли движение на выезд из России
МЧС: движение через КПП "Верхний Ларс" открыли на выезд из России после расчистки дороги