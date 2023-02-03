https://ria.ru/20230203/lars-1849505048.html

Через КПП "Верхний Ларс" открыли движение на выезд из России

Через КПП "Верхний Ларс" открыли движение на выезд из России - РИА Новости, 03.02.2023

Через КПП "Верхний Ларс" открыли движение на выезд из России

Движение легковых машин и автобусов возобновили через пункт пропуска Верхний Ларс из России после расчистки дороги на территории Грузии, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T13:37

2023-02-03T13:37

2023-02-03T13:47

авто

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

грузия

в мире

республика северная осетия - алания

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Движение легковых машин и автобусов возобновили через пункт пропуска Верхний Ларс из России после расчистки дороги на территории Грузии, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии и возможностью обеспечения безопасного проезда разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов в направлении на выезд из Российской Федерации с 12.40 3 февраля", - сказал собеседник агентства.Ранее СМИ сообщали, что Верхний Ларс и один из пунктов на границе России и Монголии временно закрыты вследствие погодных условий. На вопрос журналистов, может ли это быть связано с возможными мобилизационными мероприятиями, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в этой ситуации "не должно быть оснований не доверять" МЧС и дело в погоде.

https://ria.ru/20230202/vyezd-1849337705.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

авто, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), грузия, в мире, республика северная осетия - алания