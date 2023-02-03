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В Калмыкии рассказали о новом верховном ламе республики

В Калмыкии рассказали о новом верховном ламе республики - РИА Новости, 03.02.2023

В Калмыкии рассказали о новом верховном ламе республики

Утверждение Далай-ламой нового верховного ламы Калмыкии может занять несколько месяцев, рассказал РИА Новости старший администратор Центрального хурула Калмыкии РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T16:19

2023-02-03T16:19

2023-02-03T18:34

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Утверждение Далай-ламой нового верховного ламы Калмыкии может занять несколько месяцев, рассказал РИА Новости старший администратор Центрального хурула Калмыкии Йонтен-гелонг (Сергей Киришов). Калмыкские буддисты в конце января избрали врио верховного ламы, им стал настоятель центрального хурула геше Тендзин Чойдак (Мутул Овьянов). Также были выбраны три кандидата на должность верховного ламы Калмыкии, одного из них должен утвердить духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама XlV. Среди кандидатов - геше Тендзин Чойдак (Мутул Овьянов), гелюнг Лобсанг Цонду (Анджа Харцхаев) и гелюнг Тендзин Норзанг (Санал Мукабенов). "Не могу точно сказать, сколько потребуется времени на утверждение нового верховного ламы, обычно это занимает несколько месяцев. Поэтому мы избрали врио Шаджин ламы, который будет возглавлять буддийские общины Калмыкии вплоть до утверждения Далай-ламой нового Верховного ламы", - сказал Йонтен-гелонг. Предыдущий верховный ламы Калмыкии – почетный представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков)* покинул этот пост в конце января после включения Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. В заявлении по этому поводу он уточнил, что служил "калмыцкому народу и буддистам всей России" и предложил монахам выбрать кандидата на пост шаджин (верховного) ламы, "который в сложившихся условиях сможет наиболее эффективно выполнять работу на благо Республики Калмыкия".* Признан физлицом-иноагентом.

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