https://ria.ru/20230203/kursy-1849495368.html

Владислав Овчинский: МТШ запускает курсы по искусственному интеллекту

Владислав Овчинский: МТШ запускает курсы по искусственному интеллекту - РИА Новости, 03.02.2023

Владислав Овчинский: МТШ запускает курсы по искусственному интеллекту

Московская техническая школа (МТШ) совместно со Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех) начинает запись на курсы по искусственному интеллекту в... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T14:12

2023-02-03T14:12

2023-02-03T14:12

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

сколковский институт науки и технологий

москва

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849488529_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_0d2605f30b98760d77757ce765405b97.jpg

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) совместно со Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех) начинает запись на курсы по искусственному интеллекту в промышленности, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Так, работники столичных предприятий, занимающиеся автоматизацией и цифровизацией производства, могут повысить квалификацию, пройдя курс "Машинное обучение". Их научат анализировать данные, оценивать результаты этого анализа, определять допустимые диапазоны для решения поставленных задач.Несколько курсов будут посвящены моделированию последовательных данных и событий. Инженеры научатся программировать на языке Python, работать с базовыми алгоритмами машинного обучения, анализировать временные ряды, строить модели нейронных сетей.Еще две программы будут посвящены использованию ИИ для разработки проектов в сфере устойчивого развития. Слушатели смогут повысить компетенции в области создания ESG-концепций с использованием больших данных.По завершении курсов слушателям предстоит пройти аттестацию, по результатам которой они получат удостоверения о повышении квалификации. Обучение доступно для всех промышленных предприятий Москвы, заинтересованных в повышении кадрового потенциала сотрудников. Город со своей стороны готов предоставить компаниям субсидию на обучение, которая покроет до 95% потраченных средств, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230102/kosmetika-1842629435.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, сколковский институт науки и технологий, москва, технологии