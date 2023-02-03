Владислав Овчинский: МТШ запускает курсы по искусственному интеллекту
© Фото : пресс-служба ДИППМосковская техническая школа запускает курсы по искусственному интеллекту в промышленности
© Фото : пресс-служба ДИПП
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) совместно со Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех) начинает запись на курсы по искусственному интеллекту в промышленности, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"К проекту МТШ уже присоединились 70 партнеров. В этом году открывается новая программа подготовки инженеров – "Искусственный интеллект в промышленности". Технологии в этом направлении не стоят на месте, и, чтобы передать столичным инженерам самые актуальные знания и практики, в проект был приглашен новый партнер – Сколковский институт науки и технологий. Его сотрудники разработали шесть программ, включая моделирование последовательных данных и машинное обучение", - рассказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Так, работники столичных предприятий, занимающиеся автоматизацией и цифровизацией производства, могут повысить квалификацию, пройдя курс "Машинное обучение". Их научат анализировать данные, оценивать результаты этого анализа, определять допустимые диапазоны для решения поставленных задач.
© Фото : пресс-служба ДИППМосковская техническая школа запускает курсы по искусственному интеллекту в промышленности
© Фото : пресс-служба ДИПП
Московская техническая школа запускает курсы по искусственному интеллекту в промышленности
Несколько курсов будут посвящены моделированию последовательных данных и событий. Инженеры научатся программировать на языке Python, работать с базовыми алгоритмами машинного обучения, анализировать временные ряды, строить модели нейронных сетей.
Еще две программы будут посвящены использованию ИИ для разработки проектов в сфере устойчивого развития. Слушатели смогут повысить компетенции в области создания ESG-концепций с использованием больших данных.
"Актуальной задачей сегодня является ознакомление действующих менеджеров компаний с ключевыми техническими аспектами при использовании ИИ в бизнес-проектах. Обучение на курсах позволит слушателям сформировать новые компетенции, необходимые для профессиональной деятельности в области искусственного интеллекта", – отметил руководитель исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта на базе Сколтеха Евгений Бурнаев.
По завершении курсов слушателям предстоит пройти аттестацию, по результатам которой они получат удостоверения о повышении квалификации. Обучение доступно для всех промышленных предприятий Москвы, заинтересованных в повышении кадрового потенциала сотрудников. Город со своей стороны готов предоставить компаниям субсидию на обучение, которая покроет до 95% потраченных средств, уточняется в сообщении.