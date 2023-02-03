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Куба намерена укреплять отношения с ЕАЭС - РИА Новости, 03.02.2023
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Куба намерена укреплять отношения с ЕАЭС
Куба намерена укреплять отношения с ЕАЭС - РИА Новости, 03.02.2023
Куба намерена укреплять отношения с ЕАЭС
Куба высоко оценивает способность Евразийского экономического союза (ЕАЭС) преодолевать геополитические и экономические вызовы, заявил премьер-министр Кубы... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:35
2023-02-03T12:35
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АЛМА-АТА, 3 фев - РИА Новости. Куба высоко оценивает способность Евразийского экономического союза (ЕАЭС) преодолевать геополитические и экономические вызовы, заявил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус. "Прошедший 2022 год был отмечен значительными экономическими потрясениями и напряженной международной обстановкой. Однако Евразийский экономический союз продемонстрировал свою способность противостоять и преодолевать подобные вызовы с максимальным успехом", - сказал премьер-министр Кубы в видеообращении к участникам заседания Евразийского межправсовета, проходящего в пятницу в Алма-Ате. По словам Мануэля Марреро Круса, Куба как государство-наблюдатель в ЕАЭС подтверждает свое стремление как можно скорее присоединиться к этому интеграционному механизму. "Мы по-прежнему выступаем за развитие и укрепление отношений с ЕАЭС как со взаимовыгодным партнером", - добавил политик.
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цены на нефть, куба, алма-ата, евразийский экономический союз
Цены на нефть, Куба, Алма-Ата, Евразийский экономический союз
12:35 03.02.2023
 
Куба намерена укреплять отношения с ЕАЭС

Премьер Марреро Крус заявил, что Куба намерена развивать и укреплять отношения с ЕАЭС

© Fotolia / Albert Buchatskyy Флаг Кубы
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Fotolia / Albert Buchatskyy
Флаг Кубы . Архивное фото
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АЛМА-АТА, 3 фев - РИА Новости. Куба высоко оценивает способность Евразийского экономического союза (ЕАЭС) преодолевать геополитические и экономические вызовы, заявил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус.
"Прошедший 2022 год был отмечен значительными экономическими потрясениями и напряженной международной обстановкой. Однако Евразийский экономический союз продемонстрировал свою способность противостоять и преодолевать подобные вызовы с максимальным успехом", - сказал премьер-министр Кубы в видеообращении к участникам заседания Евразийского межправсовета, проходящего в пятницу в Алма-Ате.
По словам Мануэля Марреро Круса, Куба как государство-наблюдатель в ЕАЭС подтверждает свое стремление как можно скорее присоединиться к этому интеграционному механизму.
"Мы по-прежнему выступаем за развитие и укрепление отношений с ЕАЭС как со взаимовыгодным партнером", - добавил политик.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
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Цены на нефтьКубаАлма-АтаЕвразийский экономический союз
 
 
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