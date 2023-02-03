https://ria.ru/20230203/kuba-1849483281.html

Куба намерена укреплять отношения с ЕАЭС

Куба намерена укреплять отношения с ЕАЭС - РИА Новости, 03.02.2023

Куба намерена укреплять отношения с ЕАЭС

Куба высоко оценивает способность Евразийского экономического союза (ЕАЭС) преодолевать геополитические и экономические вызовы, заявил премьер-министр Кубы... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T12:35

2023-02-03T12:35

2023-02-03T12:35

цены на нефть

куба

алма-ата

евразийский экономический союз

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АЛМА-АТА, 3 фев - РИА Новости. Куба высоко оценивает способность Евразийского экономического союза (ЕАЭС) преодолевать геополитические и экономические вызовы, заявил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус. "Прошедший 2022 год был отмечен значительными экономическими потрясениями и напряженной международной обстановкой. Однако Евразийский экономический союз продемонстрировал свою способность противостоять и преодолевать подобные вызовы с максимальным успехом", - сказал премьер-министр Кубы в видеообращении к участникам заседания Евразийского межправсовета, проходящего в пятницу в Алма-Ате. По словам Мануэля Марреро Круса, Куба как государство-наблюдатель в ЕАЭС подтверждает свое стремление как можно скорее присоединиться к этому интеграционному механизму. "Мы по-прежнему выступаем за развитие и укрепление отношений с ЕАЭС как со взаимовыгодным партнером", - добавил политик.

https://ria.ru/20230203/eaes-1849466489.html

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цены на нефть, куба, алма-ата, евразийский экономический союз