https://ria.ru/20230203/kuba-1849483281.html
Куба намерена укреплять отношения с ЕАЭС
Куба намерена укреплять отношения с ЕАЭС - РИА Новости, 03.02.2023
Куба намерена укреплять отношения с ЕАЭС
Куба высоко оценивает способность Евразийского экономического союза (ЕАЭС) преодолевать геополитические и экономические вызовы, заявил премьер-министр Кубы... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:35
2023-02-03T12:35
2023-02-03T12:35
цены на нефть
куба
алма-ата
евразийский экономический союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94048/82/940488218_0:73:1811:1092_1920x0_80_0_0_ffc742fd19e28da49a10012aefc18015.jpg
АЛМА-АТА, 3 фев - РИА Новости. Куба высоко оценивает способность Евразийского экономического союза (ЕАЭС) преодолевать геополитические и экономические вызовы, заявил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус. "Прошедший 2022 год был отмечен значительными экономическими потрясениями и напряженной международной обстановкой. Однако Евразийский экономический союз продемонстрировал свою способность противостоять и преодолевать подобные вызовы с максимальным успехом", - сказал премьер-министр Кубы в видеообращении к участникам заседания Евразийского межправсовета, проходящего в пятницу в Алма-Ате. По словам Мануэля Марреро Круса, Куба как государство-наблюдатель в ЕАЭС подтверждает свое стремление как можно скорее присоединиться к этому интеграционному механизму. "Мы по-прежнему выступаем за развитие и укрепление отношений с ЕАЭС как со взаимовыгодным партнером", - добавил политик.
https://ria.ru/20230203/eaes-1849466489.html
куба
алма-ата
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94048/82/940488218_130:0:1682:1164_1920x0_80_0_0_34cd26174d584d6b8396e03e78dd9956.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, куба, алма-ата, евразийский экономический союз
Цены на нефть, Куба, Алма-Ата, Евразийский экономический союз
Куба намерена укреплять отношения с ЕАЭС
Премьер Марреро Крус заявил, что Куба намерена развивать и укреплять отношения с ЕАЭС