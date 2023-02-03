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Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлили бессрочно - РИА Новости, 03.02.2023
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Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлили бессрочно
Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлили бессрочно - РИА Новости, 03.02.2023
Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлили бессрочно
Высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать в ряде районов Крыма с 20:00 5 февраля и до принятия решения о его отмене, сообщил глава РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T17:56
2023-02-03T18:19
республика крым
сергей аксенов (политик)
в россии
безопасность
брянская область
курская область
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать в ряде районов Крыма с 20:00 5 февраля и до принятия решения о его отмене, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.В пятницу власти Брянской области информировали, что "желтый" уровень террористической опасности продлен с 3 февраля до особого распоряжения. В Курской области "желтый уровень" с 4 февраля тоже действует на весь период, пока будут нужны дополнительные меры защиты."С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан в ряде муниципальных образований и на объектах республики высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать с 20:00 5 февраля 2023 года и до принятия решения о его отмене", - отметил Аксенов в своем Telegram-канале.Действие указа распространяется на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также на Джанкойский, Красноперекопский и Ленинский районы. Кроме этого, силовикам поручено усилить контроль за передвижением транспорта через границы Крыма с организацией досмотра с применением средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ.В конце января президент России Владимир Путин внес изменения в указы "О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства", "Порядок установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие допмер по обеспечению безопасности личности, общества и государства". Согласно этим изменениям, уровень террористической опасности в регионе, который раньше устанавливался субъектом на срок не более 15 суток, теперь можно вводить бессрочно, а отменять специальным распоряжением.
https://ria.ru/20230131/dosmotr-1848684378.html
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республика крым
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республика крым, сергей аксенов (политик), в россии, безопасность, брянская область, курская область, владимир путин
Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), В России, Безопасность, Брянская область, Курская область, Владимир Путин
17:56 03.02.2023 (обновлено: 18:19 03.02.2023)
 
Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлили бессрочно

Аксенов: высокий (желтый) уровень террористической опасности в Крыму продлен бессрочно

© РИА Новости / Анна Садовникова / Перейти в медиабанкСотрудники специального подразделения Росгвардии в Крыму
Сотрудники специального подразделения Росгвардии в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Анна Садовникова
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Сотрудники специального подразделения Росгвардии в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать в ряде районов Крыма с 20:00 5 февраля и до принятия решения о его отмене, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
В пятницу власти Брянской области информировали, что "желтый" уровень террористической опасности продлен с 3 февраля до особого распоряжения. В Курской области "желтый уровень" с 4 февраля тоже действует на весь период, пока будут нужны дополнительные меры защиты.
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"С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан в ряде муниципальных образований и на объектах республики высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать с 20:00 5 февраля 2023 года и до принятия решения о его отмене", - отметил Аксенов в своем Telegram-канале.
Действие указа распространяется на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также на Джанкойский, Красноперекопский и Ленинский районы. Кроме этого, силовикам поручено усилить контроль за передвижением транспорта через границы Крыма с организацией досмотра с применением средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ.
В конце января президент России Владимир Путин внес изменения в указы "О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства", "Порядок установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие допмер по обеспечению безопасности личности, общества и государства". Согласно этим изменениям, уровень террористической опасности в регионе, который раньше устанавливался субъектом на срок не более 15 суток, теперь можно вводить бессрочно, а отменять специальным распоряжением.
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