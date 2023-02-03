https://ria.ru/20230203/krym-1849610398.html

Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлили бессрочно

Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлили бессрочно - РИА Новости, 03.02.2023

Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлили бессрочно

Высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать в ряде районов Крыма с 20:00 5 февраля и до принятия решения о его отмене, сообщил глава РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T17:56

2023-02-03T17:56

2023-02-03T18:19

республика крым

сергей аксенов (политик)

в россии

безопасность

брянская область

курская область

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать в ряде районов Крыма с 20:00 5 февраля и до принятия решения о его отмене, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.В пятницу власти Брянской области информировали, что "желтый" уровень террористической опасности продлен с 3 февраля до особого распоряжения. В Курской области "желтый уровень" с 4 февраля тоже действует на весь период, пока будут нужны дополнительные меры защиты."С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан в ряде муниципальных образований и на объектах республики высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать с 20:00 5 февраля 2023 года и до принятия решения о его отмене", - отметил Аксенов в своем Telegram-канале.Действие указа распространяется на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также на Джанкойский, Красноперекопский и Ленинский районы. Кроме этого, силовикам поручено усилить контроль за передвижением транспорта через границы Крыма с организацией досмотра с применением средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ.В конце января президент России Владимир Путин внес изменения в указы "О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства", "Порядок установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие допмер по обеспечению безопасности личности, общества и государства". Согласно этим изменениям, уровень террористической опасности в регионе, который раньше устанавливался субъектом на срок не более 15 суток, теперь можно вводить бессрочно, а отменять специальным распоряжением.

https://ria.ru/20230131/dosmotr-1848684378.html

https://ria.ru/20230131/terrorizm-1848655188.html

республика крым

брянская область

курская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика крым, сергей аксенов (политик), в россии, безопасность, брянская область, курская область, владимир путин