https://ria.ru/20230203/krym-1849594732.html
В Крыму назвали подготовку Украины к штурму полуострова пиар-акцией
В Крыму назвали подготовку Украины к штурму полуострова пиар-акцией - РИА Новости, 03.02.2023
В Крыму назвали подготовку Украины к штурму полуострова пиар-акцией
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал пиар-акцией подготовку на Украине штурмовых бригад для взятия полуострова. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T17:15
2023-02-03T17:15
2023-02-03T17:15
специальная военная операция на украине
украина
республика крым
россия
в мире
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал пиар-акцией подготовку на Украине штурмовых бригад для взятия полуострова. Ранее временно исполняющий обязанности главы МВД Украины Игорь Клименко заявил, что министерство начало формирование штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников для захвата Крыма и Донбасса. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в пятницу отметил, что безопасность Крыма обеспечена надёжно, пока не защищён до конца Донбасс, поэтому спецоперация продолжается. "Вполне возможно, что это отвлечение от истинных планов. Здесь нужно разбираться. Никаких реальных сил на это у них нет. Если бы были, они бы делали и поменьше говорили. Поэтому это все я пока отношу к пиару, так как им нужно что-то говорить своим людям, внушать оптимизм", - сказал Константинов журналистам. По его словам, сегодня против Крыма развязана колоссальная информационная война. Константинов подчеркнул, что в фашистской Германии в 1945 году действовали подобным образом, "забрасывая народ" мнимыми военными операциями и формированиями резервов, не имеющими ничего общего с реальным положением дел на фронтах. "То же самое и сейчас. Есть реальная военная обстановка, которую отслеживают наши военные и контролируют, а есть эти все пиар-акции, которые не имеют ничего общего с реальностью", - подчеркнул Константинов.
https://ria.ru/20230203/krym-1849571673.html
https://ria.ru/20230203/krym-1849561693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, республика крым, россия, в мире, владимир константинов
Специальная военная операция на Украине, Украина, Республика Крым, Россия, В мире, Владимир Константинов
В Крыму назвали подготовку Украины к штурму полуострова пиар-акцией
Глава парламента Крыма Константинов назвал подготовку Украины к штурму полуострова пиаром
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал пиар-акцией подготовку на Украине штурмовых бригад для взятия полуострова.
Ранее временно исполняющий обязанности главы МВД Украины Игорь Клименко
заявил, что министерство начало формирование штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников для захвата Крыма и Донбасса
. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
в пятницу отметил, что безопасность Крыма обеспечена надёжно, пока не защищён до конца Донбасс, поэтому спецоперация продолжается.
"Вполне возможно, что это отвлечение от истинных планов. Здесь нужно разбираться. Никаких реальных сил на это у них нет. Если бы были, они бы делали и поменьше говорили. Поэтому это все я пока отношу к пиару, так как им нужно что-то говорить своим людям, внушать оптимизм", - сказал Константинов журналистам.
По его словам, сегодня против Крыма развязана колоссальная информационная война.
Константинов подчеркнул, что в фашистской Германии
в 1945 году действовали подобным образом, "забрасывая народ" мнимыми военными операциями и формированиями резервов, не имеющими ничего общего с реальным положением дел на фронтах.
"То же самое и сейчас. Есть реальная военная обстановка, которую отслеживают наши военные и контролируют, а есть эти все пиар-акции, которые не имеют ничего общего с реальностью", - подчеркнул Константинов.