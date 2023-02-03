https://ria.ru/20230203/krym-1849571673.html

В Крыму назвали план Киева "отбить" полуостров сказками

В Крыму назвали план Киева "отбить" полуостров сказками - РИА Новости, 03.02.2023

В Крыму назвали план Киева "отбить" полуостров сказками

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала сказками заявления киевских властей о планах "отбить" полуостров в короткие сроки. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T16:05

2023-02-03T16:05

2023-02-03T16:05

в мире

киев

донбасс

россия

анастасия гридчина

владимир зеленский

михаил подоляк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801963746_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_319ee3749fa27a83ab014387a9350832.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала сказками заявления киевских властей о планах "отбить" полуостров в короткие сроки. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью испанской газете "20 minutos" заявил, что Киев собирается "отбить Крым обычным наступлением (конвенциональным), и в очень короткие сроки". В свою очередь, временно исполняющий обязанности главы МВД Игорь Клименко заявил о начале формирования штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников для захвата Крыма и Донбасса. "О том, что Киев намеревается отбить Крым у России, мы слышим стабильно раз в неделю. Ну что еще может делать украинское руководство, чтобы повысить падающий с каждым днем боевой дух у своих военных, как в очередной раз рассказывать сказки о скором взятии Крыма", - сказала РИА Новости Гридчина. По ее мнению, киевские политики в своих заявлениях исходят из методических рекомендаций своих американских кураторов. "Крым - это кость в горле для США, для которых получение полуострова - это несбыточная мечта", - подчеркнула Гридчина.

https://ria.ru/20230202/tanki-1849381840.html

https://ria.ru/20230203/krym-1849561693.html

киев

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, донбасс, россия, анастасия гридчина, владимир зеленский, михаил подоляк