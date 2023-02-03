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В Крыму назвали план Киева "отбить" полуостров сказками - РИА Новости, 03.02.2023
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В Крыму назвали план Киева "отбить" полуостров сказками
В Крыму назвали план Киева "отбить" полуостров сказками - РИА Новости, 03.02.2023
В Крыму назвали план Киева "отбить" полуостров сказками
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала сказками заявления киевских властей о планах "отбить" полуостров в короткие сроки. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T16:05
2023-02-03T16:05
в мире
киев
донбасс
россия
анастасия гридчина
владимир зеленский
михаил подоляк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала сказками заявления киевских властей о планах "отбить" полуостров в короткие сроки. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью испанской газете "20 minutos" заявил, что Киев собирается "отбить Крым обычным наступлением (конвенциональным), и в очень короткие сроки". В свою очередь, временно исполняющий обязанности главы МВД Игорь Клименко заявил о начале формирования штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников для захвата Крыма и Донбасса. "О том, что Киев намеревается отбить Крым у России, мы слышим стабильно раз в неделю. Ну что еще может делать украинское руководство, чтобы повысить падающий с каждым днем боевой дух у своих военных, как в очередной раз рассказывать сказки о скором взятии Крыма", - сказала РИА Новости Гридчина. По ее мнению, киевские политики в своих заявлениях исходят из методических рекомендаций своих американских кураторов. "Крым - это кость в горле для США, для которых получение полуострова - это несбыточная мечта", - подчеркнула Гридчина.
https://ria.ru/20230202/tanki-1849381840.html
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в мире, киев, донбасс, россия, анастасия гридчина, владимир зеленский, михаил подоляк
В мире, Киев, Донбасс, Россия, Анастасия Гридчина, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк
16:05 03.02.2023
 
В Крыму назвали план Киева "отбить" полуостров сказками

Глава украинской общины Крыма Гридчина раскритиковала планы Киева "отбить" полуостров

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкНабережная в Судаке
Набережная в Судаке - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Набережная в Судаке. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала сказками заявления киевских властей о планах "отбить" полуостров в короткие сроки.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью испанской газете "20 minutos" заявил, что Киев собирается "отбить Крым обычным наступлением (конвенциональным), и в очень короткие сроки". В свою очередь, временно исполняющий обязанности главы МВД Игорь Клименко заявил о начале формирования штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников для захвата Крыма и Донбасса.
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"О том, что Киев намеревается отбить Крым у России, мы слышим стабильно раз в неделю. Ну что еще может делать украинское руководство, чтобы повысить падающий с каждым днем боевой дух у своих военных, как в очередной раз рассказывать сказки о скором взятии Крыма", - сказала РИА Новости Гридчина.
По ее мнению, киевские политики в своих заявлениях исходят из методических рекомендаций своих американских кураторов.
"Крым - это кость в горле для США, для которых получение полуострова - это несбыточная мечта", - подчеркнула Гридчина.
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В миреКиевДонбассРоссияАнастасия ГридчинаВладимир ЗеленскийМихаил Подоляк
 
 
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