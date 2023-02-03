https://ria.ru/20230203/krym-1849504767.html
В Крыму пообещали продолжить национализацию имущества украинских олигархов
В Крыму пообещали продолжить национализацию имущества украинских олигархов - РИА Новости, 03.02.2023
В Крыму пообещали продолжить национализацию имущества украинских олигархов
В Крыму продолжат процесс национализации имущества украинских олигархов, занявших враждебную позицию по отношении к России, сообщил глава крымского парламента... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T13:36
2023-02-03T13:36
2023-02-03T13:36
экономика
россия
владимир константинов
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. В Крыму продолжат процесс национализации имущества украинских олигархов, занявших враждебную позицию по отношении к России, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. В пятницу решением крымского парламента принято решение о национализации крымского имущества ряда украинских олигархов, бизнесменов, политиков, а также банков и заводов. "Работа антитеррористической комиссии продолжается. Есть не такие значимые активы, например, земельные участки, которые еще находятся в проработке. Работа эта далека от завершения, она обязательно продолжится", - сказал РИА Новости Константинов. Ранее крымский парламент уже принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия.
https://ria.ru/20230202/krym-1849134470.html
https://ria.ru/20230203/krym-1849455114.html
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экономика, россия, владимир константинов, республика крым
Экономика, Россия, Владимир Константинов, Республика Крым
В Крыму пообещали продолжить национализацию имущества украинских олигархов
Константинов: в Крыму продолжат национализацию имущества украинских олигархов
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. В Крыму продолжат процесс национализации имущества украинских олигархов, занявших враждебную позицию по отношении к России, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
В пятницу решением крымского парламента принято решение о национализации крымского имущества ряда украинских олигархов, бизнесменов, политиков, а также банков и заводов.
"Работа антитеррористической комиссии продолжается. Есть не такие значимые активы, например, земельные участки, которые еще находятся в проработке. Работа эта далека от завершения, она обязательно продолжится", - сказал РИА Новости Константинов.
Ранее крымский парламент уже принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия.