https://ria.ru/20230203/krym-1849504767.html

В Крыму пообещали продолжить национализацию имущества украинских олигархов

В Крыму пообещали продолжить национализацию имущества украинских олигархов - РИА Новости, 03.02.2023

В Крыму пообещали продолжить национализацию имущества украинских олигархов

В Крыму продолжат процесс национализации имущества украинских олигархов, занявших враждебную позицию по отношении к России, сообщил глава крымского парламента... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T13:36

2023-02-03T13:36

2023-02-03T13:36

экономика

россия

владимир константинов

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. В Крыму продолжат процесс национализации имущества украинских олигархов, занявших враждебную позицию по отношении к России, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. В пятницу решением крымского парламента принято решение о национализации крымского имущества ряда украинских олигархов, бизнесменов, политиков, а также банков и заводов. "Работа антитеррористической комиссии продолжается. Есть не такие значимые активы, например, земельные участки, которые еще находятся в проработке. Работа эта далека от завершения, она обязательно продолжится", - сказал РИА Новости Константинов. Ранее крымский парламент уже принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия.

https://ria.ru/20230202/krym-1849134470.html

https://ria.ru/20230203/krym-1849455114.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир константинов, республика крым