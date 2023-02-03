https://ria.ru/20230203/krym-1849455114.html

В Крыму национализировали имущество украинских политиков и бизнесменов

В Крыму национализировали имущество украинских политиков и бизнесменов - РИА Новости, 03.02.2023

В Крыму национализировали имущество украинских политиков и бизнесменов

В Крыму национализировали имущество украинских олигархов Рината Ахметова, Игоря Коломойского и некоторых других политиков и бизнесменов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T11:19

2023-02-03T11:19

2023-02-03T12:12

экономика

республика крым

ялта

литва

россия

владимир константинов

игорь коломойский

ринат ахметов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости. В Крыму национализировали имущество украинских олигархов Рината Ахметова, Игоря Коломойского и некоторых других политиков и бизнесменов, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.Так, речь идет о земельных участках, зданиях и пансионатах, принадлежавших компаниям Ахметова и Коломойского.Кроме того, крымские власти национализировали активы Арсения Яценюка (кинотеатр "Сатурн IMAX" в Ялте), Нестора Шуфрича, Сергея Таруты (Альминский завод строительных материалов), гражданина Литвы Коласа Игориса (вилла "Елена" в Ялте).Кроме того, в собственность перешли Камыш-Бурунский железорудный комбинат, активы 12 украинских банков, два земельных участка киевского футбольного клуба "Динамо", завод холодильного оборудования в Красноперекопске.После приватизации все национализированные предприятия будут работать по российским законам, а часть прибыли пойдет на поддержку участников спецоперации, заключил Константинов.Ранее на этой неделе он подчеркивал, что национализация не означает закрытие предприятий. На них меняют руководство, вводят временные администрации. Затем проводится приватизация.

https://ria.ru/20221228/imuschestvo-1842047227.html

https://ria.ru/20230202/krym-1849134470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, республика крым, ялта, литва, россия, владимир константинов, игорь коломойский, ринат ахметов