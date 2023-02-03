https://ria.ru/20230203/krym-1849455114.html
В Крыму национализировали имущество украинских политиков и бизнесменов
В Крыму национализировали имущество украинских политиков и бизнесменов - РИА Новости, 03.02.2023
В Крыму национализировали имущество украинских политиков и бизнесменов
В Крыму национализировали имущество украинских олигархов Рината Ахметова, Игоря Коломойского и некоторых других политиков и бизнесменов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:19
2023-02-03T11:19
2023-02-03T12:12
экономика
республика крым
ялта
литва
россия
владимир константинов
игорь коломойский
ринат ахметов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847808856_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c3ea975201355827b611dc9bd4a7818.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости. В Крыму национализировали имущество украинских олигархов Рината Ахметова, Игоря Коломойского и некоторых других политиков и бизнесменов, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.Так, речь идет о земельных участках, зданиях и пансионатах, принадлежавших компаниям Ахметова и Коломойского.Кроме того, крымские власти национализировали активы Арсения Яценюка (кинотеатр "Сатурн IMAX" в Ялте), Нестора Шуфрича, Сергея Таруты (Альминский завод строительных материалов), гражданина Литвы Коласа Игориса (вилла "Елена" в Ялте).Кроме того, в собственность перешли Камыш-Бурунский железорудный комбинат, активы 12 украинских банков, два земельных участка киевского футбольного клуба "Динамо", завод холодильного оборудования в Красноперекопске.После приватизации все национализированные предприятия будут работать по российским законам, а часть прибыли пойдет на поддержку участников спецоперации, заключил Константинов.Ранее на этой неделе он подчеркивал, что национализация не означает закрытие предприятий. На них меняют руководство, вводят временные администрации. Затем проводится приватизация.
https://ria.ru/20221228/imuschestvo-1842047227.html
https://ria.ru/20230202/krym-1849134470.html
республика крым
ялта
литва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847808856_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5dcdb3130f495cdae53470a8e8d7b30f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, республика крым, ялта, литва, россия, владимир константинов, игорь коломойский, ринат ахметов
Экономика, Республика Крым, Ялта, Литва, Россия, Владимир Константинов, Игорь Коломойский, Ринат Ахметов
11:19 03.02.2023 (обновлено: 12:12 03.02.2023)
В Крыму национализировали имущество украинских политиков и бизнесменов
В Крыму национализировали имущество Ахметова, Коломойского и других украинских бизнесменов
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости. В Крыму национализировали имущество украинских олигархов Рината Ахметова, Игоря Коломойского и некоторых других политиков и бизнесменов, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Решение о национализации принято депутатами на заочном голосовании в пятницу. Всего национализировано порядка 500 объектов, относящихся к различным предприятиям и банкам, туристской, спортивной инфраструктуре", — сказал собеседник агентства.
Так, речь идет о земельных участках, зданиях и пансионатах, принадлежавших компаниям Ахметова и Коломойского.
Кроме того, крымские власти национализировали активы Арсения Яценюка
(кинотеатр "Сатурн IMAX" в Ялте
), Нестора Шуфрича, Сергея Таруты
(Альминский завод строительных материалов), гражданина Литвы
Коласа Игориса (вилла "Елена" в Ялте).
Кроме того, в собственность перешли Камыш-Бурунский железорудный комбинат, активы 12 украинских банков, два земельных участка киевского футбольного клуба "Динамо", завод холодильного оборудования в Красноперекопске.
После приватизации все национализированные предприятия будут работать по российским законам, а часть прибыли пойдет на поддержку участников спецоперации, заключил Константинов.
Ранее на этой неделе он подчеркивал, что национализация не означает закрытие предприятий. На них меняют руководство, вводят временные администрации. Затем проводится приватизация.