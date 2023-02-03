07:37 03.02.2023 (обновлено: 07:51 03.02.2023)
Немецкая община Крыма призвала Шольца одуматься насчет поддержки Киева
Глава немецкой общины Крыма Гемпель призвал Шольца одуматься насчет поддержки Киева
© AP Photo / Pavel GolovkinВид на Симферополь, Крым
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вид на Симферополь, Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель призвал канцлера Германии Олафа Шольца одуматься и изменить свою позицию на счет военной поддержки властей Украины.
"Мы призываем Шольца одуматься, пока не поздно. В противном случае, он рискует войти в историю как пособник украинского фашизма. Неужели Германии было мало того исторического позора, который она испытала в сороковых годах? Немецкому народу пора поставить на место мозги своим политикам, отправляющим оружие и танки к границам России", - сказал РИА Новости Гемпель.
По словам главы немецкой общины Крыма, величие Германии возможно только в дружбе с Россией.
"Германия только вместе с Россией может стать одной из самых мощных стран мира. Но пока Вашингтон цинично, жестоко и унизительно уничтожает экономическое величие Германии, отводя немецкому народу роль статистов и прислуги заокеанским интересам. Немецкий народ, мы призывам Вас вспомнить о своем чувстве достоинства", - уверен Гемпель.
Правительство ФРГ в конце января заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера.
Канцлер Германии Шольц незадолго до принятия решения по поставкам танков указывал на то, что готовность Берлина к такому шагу зависит от того, примут ли такое же решение партнеры в лице Вашингтона и союзников по НАТО. Но первым правительством, публично заявившим о положительном решении, стало именно германское, и только после этого последовало аналогичное заявление президента США Джо Байдена.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.