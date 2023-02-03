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В РВИО рассказали, как оборона "Малой земли" помогла освободить Крым - РИА Новости, 03.02.2023
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В РВИО рассказали, как оборона "Малой земли" помогла освободить Крым
В РВИО рассказали, как оборона "Малой земли" помогла освободить Крым - РИА Новости, 03.02.2023
В РВИО рассказали, как оборона "Малой земли" помогла освободить Крым
Оборона плацдарма "Малая земля" под Новороссийском является одной из ярких, героических страниц истории Великой Отечественной войны, благодаря которой стало... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T00:45
2023-02-03T05:13
новороссийск
таманский полуостров
ссср
леонид брежнев
кпсс
возрождение
российское военно-историческое общество (рвио)
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Оборона плацдарма "Малая земля" под Новороссийском является одной из ярких, героических страниц истории Великой Отечественной войны, благодаря которой стало возможным освобождение от нацистов Крыма – расхожее мнение, что этот эпизод был искусственно "раздут", так как в нем участвовал Леонид Брежнев, не соответствует действительности, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.В субботу 4 февраля, исполняется 80 лет со дня высадки советского десанта на косу в районе Станички под Новороссийском. Тогда бойцам удалось закрепиться на плацдарме, получившем название "Малая земля", оборона которого длилась 225 дней вплоть до перехода в наступление и полного освобождения Новороссийска от немецких войск.В данном сражении принимал участие будущий генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев, бывший в то время начальником политотдела 18-й десантной армии. Уже в 1970-е годы, когда он возглавлял СССР, вышел написанный от его имени роман "Малая земля", что вызвало неоднозначную реакцию в советском обществе.Из-за повышенного внимания к данной теме в увязке с личностью Брежнева многие стали думать, что на самом деле оборона "Малой земли" была незначительным сражением и внимание к нему было "раздуто" искусственно."Когда вышла трилогия "Малая земля" — "Возрождение" — "Целина", у нас в стране ходила масса шуток, слухов и вопросов, почему вдруг так к этому эпизоду ВОВ много внимания. Доходит до того, что некоторые заявляют, что раз там как-то поучаствовал Брежнев и под его именем издали книгу, то значит и вообще все это выдумка и под Новороссийском ничего не происходило. Хотел бы подчеркнуть, что десант был, героизм был, десятки наших бойцов получили за ту операцию звание Героя СССР", - сказал Мягков.Историк отметил, что и сам Брежнев, несмотря на должность политработника, не раз рисковал жизнью и участвовал в боях на передовой."Сам Леонид Ильич десятки раз был на передовой, лично участвовал в ближних боях. Один раз судно, на котором он шел, подорвалось на мине, и он чуть не погиб. Да, основная его роль в те дни – политработник, но ведь и воодушевление армии в таких тяжелых условиях — это очень важная задача, при этом несущая большие риски для жизни", - подчеркнул научный директор РВИО.Ключ от ПричерноморьяГоворя о важности обороны "Малой земли", Мягков пояснил, что высадка десанта и удержание этого "клочка суши в несколько километров в ширину и глубину" имели решающее значение для последующего взятия Новороссийска, которое сделало возможным освобождение Таманского полуострова, а затем и Крыма.Кроме того, советские десантники при поддержке авиации и флота сдерживали на косе под Станичкой значительные силы противника, не давая их перебросить на другие "чувствительные" направления."В Новороссийске располагалась одна из баз нашего Черноморского флота, не такая крупная как в Севастополе, но учитывая, что последняя находилась под оккупацией, она имела громадное значение для наших наступательных возможностей в районе Черного моря. Без нее нельзя было добиться окончательного освобождения Кубани, Таманского полуострова и дальнейшей высадки в Крыму", - пояснил Мягков.Тяжелейшие условияИсторик подчеркнул, что держать оборону "Малой земли" было сложно, потому что по сути это открытое пространство – "сухая земля, простреливаемая со всех сторон, чтобы там вырыть хотя бы какой-то окоп или даже щель, требовалась масса усилий".Собеседник агентства отметил, что так долго держать плацдарм под Новороссийском стало возможно благодаря тому, что Красной армии хоть и не сразу, но удалось создать в этом районе преимущество в воздухе – туда были переброшены дополнительные авиационные части. По мнению Мягкова, именно грамотная координация видов и родов войск стала главным фактором успеха операции."За этим последовали другие десантные операции на Черноморском побережье. И сегодня этот опыт взаимодействия флота, авиации и сухопутных войск важен для изучения. Конечно, не все сейчас можно, да и нужно повторять точь-в-точь, но механизм принятия решений остается непреходящим. Известно, что сегодня в американской и китайской армиях опыт десантных операций, которые проводили наши войска в годы ВОВ, тщательно изучается. Мне кажется, что это не случайность", - заключил историк.
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новороссийск, таманский полуостров, ссср, леонид брежнев, кпсс, возрождение, российское военно-историческое общество (рвио)
Новороссийск, Таманский полуостров, СССР, Леонид Брежнев, КПСС, Возрождение, Российское военно-историческое общество (РВИО)
00:45 03.02.2023 (обновлено: 05:13 03.02.2023)
 
В РВИО рассказали, как оборона "Малой земли" помогла освободить Крым

Глава РВИО Мягков: оборона "Малой земли" помогла освободить Крым во время Второй мировой

© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в медиабанкБойцы морской пехоты Черноморского флота ведут огонь на насыпи железнодорожных путей в районе рыбзавода в Новороссийске
Бойцы морской пехоты Черноморского флота ведут огонь на насыпи железнодорожных путей в районе рыбзавода в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Макс Альперт
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Бойцы морской пехоты Черноморского флота ведут огонь на насыпи железнодорожных путей в районе рыбзавода в Новороссийске. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Оборона плацдарма "Малая земля" под Новороссийском является одной из ярких, героических страниц истории Великой Отечественной войны, благодаря которой стало возможным освобождение от нацистов Крыма – расхожее мнение, что этот эпизод был искусственно "раздут", так как в нем участвовал Леонид Брежнев, не соответствует действительности, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
В субботу 4 февраля, исполняется 80 лет со дня высадки советского десанта на косу в районе Станички под Новороссийском. Тогда бойцам удалось закрепиться на плацдарме, получившем название "Малая земля", оборона которого длилась 225 дней вплоть до перехода в наступление и полного освобождения Новороссийска от немецких войск.
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В данном сражении принимал участие будущий генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев, бывший в то время начальником политотдела 18-й десантной армии. Уже в 1970-е годы, когда он возглавлял СССР, вышел написанный от его имени роман "Малая земля", что вызвало неоднозначную реакцию в советском обществе.
Из-за повышенного внимания к данной теме в увязке с личностью Брежнева многие стали думать, что на самом деле оборона "Малой земли" была незначительным сражением и внимание к нему было "раздуто" искусственно.
"Когда вышла трилогия "Малая земля" — "Возрождение" — "Целина", у нас в стране ходила масса шуток, слухов и вопросов, почему вдруг так к этому эпизоду ВОВ много внимания. Доходит до того, что некоторые заявляют, что раз там как-то поучаствовал Брежнев и под его именем издали книгу, то значит и вообще все это выдумка и под Новороссийском ничего не происходило. Хотел бы подчеркнуть, что десант был, героизм был, десятки наших бойцов получили за ту операцию звание Героя СССР", - сказал Мягков.
Историк отметил, что и сам Брежнев, несмотря на должность политработника, не раз рисковал жизнью и участвовал в боях на передовой.
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"Сам Леонид Ильич десятки раз был на передовой, лично участвовал в ближних боях. Один раз судно, на котором он шел, подорвалось на мине, и он чуть не погиб. Да, основная его роль в те дни – политработник, но ведь и воодушевление армии в таких тяжелых условиях — это очень важная задача, при этом несущая большие риски для жизни", - подчеркнул научный директор РВИО.

Ключ от Причерноморья

Говоря о важности обороны "Малой земли", Мягков пояснил, что высадка десанта и удержание этого "клочка суши в несколько километров в ширину и глубину" имели решающее значение для последующего взятия Новороссийска, которое сделало возможным освобождение Таманского полуострова, а затем и Крыма.
Кроме того, советские десантники при поддержке авиации и флота сдерживали на косе под Станичкой значительные силы противника, не давая их перебросить на другие "чувствительные" направления.
"В Новороссийске располагалась одна из баз нашего Черноморского флота, не такая крупная как в Севастополе, но учитывая, что последняя находилась под оккупацией, она имела громадное значение для наших наступательных возможностей в районе Черного моря. Без нее нельзя было добиться окончательного освобождения Кубани, Таманского полуострова и дальнейшей высадки в Крыму", - пояснил Мягков.
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Тяжелейшие условия

Историк подчеркнул, что держать оборону "Малой земли" было сложно, потому что по сути это открытое пространство – "сухая земля, простреливаемая со всех сторон, чтобы там вырыть хотя бы какой-то окоп или даже щель, требовалась масса усилий".
"Тем не менее, нам это удалось: на "Малой земле" советскими воинами была создана целая цепь укрытий, траншей, землянок, огневых точек, что позволило им держать оборону целых 225 дней. Не хватало воды и продовольствия, было крайне затруднительно эвакуировать раненых, немцы обстреливали все корабли, которые заходили в тот район, припасы можно было подвозить только ночью", - рассказал научный директор РВИО.
Собеседник агентства отметил, что так долго держать плацдарм под Новороссийском стало возможно благодаря тому, что Красной армии хоть и не сразу, но удалось создать в этом районе преимущество в воздухе – туда были переброшены дополнительные авиационные части. По мнению Мягкова, именно грамотная координация видов и родов войск стала главным фактором успеха операции.
"За этим последовали другие десантные операции на Черноморском побережье. И сегодня этот опыт взаимодействия флота, авиации и сухопутных войск важен для изучения. Конечно, не все сейчас можно, да и нужно повторять точь-в-точь, но механизм принятия решений остается непреходящим. Известно, что сегодня в американской и китайской армиях опыт десантных операций, которые проводили наши войска в годы ВОВ, тщательно изучается. Мне кажется, что это не случайность", - заключил историк.
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НовороссийскТаманский полуостровСССРЛеонид БрежневКПССВозрождениеРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
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