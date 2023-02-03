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В Иркутской области ликвидировали криптоферму на чердаке психбольницы - РИА Новости, 03.02.2023
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В Иркутской области ликвидировали криптоферму на чердаке психбольницы
В Иркутской области ликвидировали криптоферму на чердаке психбольницы - РИА Новости, 03.02.2023
В Иркутской области ликвидировали криптоферму на чердаке психбольницы
В Иркутской областной психиатрической больнице правоохранители ликвидировали криптоферму, сообщает ГУМВД региона. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T13:03
2023-02-03T13:47
криптовалюта
происшествия
иркутская область
иркутский район
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ИРКУТСК, 3 фев – РИА Новости. В Иркутской областной психиатрической больнице правоохранители ликвидировали криптоферму, сообщает ГУМВД региона. Проверка проводилась по факту незаконного потребления электроэнергии в государственном учреждении. Специалисты оценивают ущерб от теневого бизнеса. Прокуратура поставила на контроль ход проверки, организованной полицией по признакам преступления по статье о причинении имущественного ущерба путем злоупотребления доверием.
https://ria.ru/20221229/kriptostolitsa-1841950326.html
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криптовалюта, происшествия, иркутская область, иркутский район, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Криптовалюта, Происшествия, Иркутская область, Иркутский район, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
13:03 03.02.2023 (обновлено: 13:47 03.02.2023)
 
В Иркутской области ликвидировали криптоферму на чердаке психбольницы

В Иркутской области ликвидировали две майнинговые криптофермы на чердаке психбольницы

© Фото : Прокуратура Иркутской областиПрокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы
Прокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Фото : Прокуратура Иркутской области
Прокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 3 фев – РИА Новости. В Иркутской областной психиатрической больнице правоохранители ликвидировали криптоферму, сообщает ГУМВД региона.
"На чердаке областной психиатрической больницы в Иркутском районе обнаружили две майнинговые мини-фермы. Над двумя помещениями, где содержатся пациенты, располагались боксы с 5 и 8 машинами для производства криптовалюты. Оборудование изъято", - говорится в сообщении.
Прокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы
Прокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы
1 из 5
Прокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы
© Фото : Прокуратура Иркутской областиПрокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы
Прокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы
2 из 5
Прокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы
© Фото : Прокуратура Иркутской области
© Фото : Прокуратура Иркутской областиПрокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы
Прокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы
3 из 5
Прокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы
© Фото : Прокуратура Иркутской области
Прокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы
Прокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы
4 из 5
Прокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы
Прокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы
Прокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы
5 из 5
Прокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы
1 из 5
Прокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы
2 из 5
Прокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы
© Фото : Прокуратура Иркутской области
3 из 5
Прокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы
© Фото : Прокуратура Иркутской области
4 из 5
Прокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы
5 из 5
Прокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы
Проверка проводилась по факту незаконного потребления электроэнергии в государственном учреждении. Специалисты оценивают ущерб от теневого бизнеса.
Прокуратура поставила на контроль ход проверки, организованной полицией по признакам преступления по статье о причинении имущественного ущерба путем злоупотребления доверием.
Сотрудники энергетической компании во время рейда по выявлению майнинговых ферм в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
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