13:03 03.02.2023 (обновлено: 13:47 03.02.2023)
В Иркутской области ликвидировали криптоферму на чердаке психбольницы
В Иркутской области ликвидировали две майнинговые криптофермы на чердаке психбольницы
© Фото : Прокуратура Иркутской областиПрокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы
© Фото : Прокуратура Иркутской области
Прокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы
ИРКУТСК, 3 фев – РИА Новости. В Иркутской областной психиатрической больнице правоохранители ликвидировали криптоферму, сообщает ГУМВД региона.
"На чердаке областной психиатрической больницы в Иркутском районе обнаружили две майнинговые мини-фермы. Над двумя помещениями, где содержатся пациенты, располагались боксы с 5 и 8 машинами для производства криптовалюты. Оборудование изъято", - говорится в сообщении.
Прокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы
1 из 5
Прокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы
© Фото : Прокуратура Иркутской областиПрокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы
2 из 5
Прокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы
© Фото : Прокуратура Иркутской области
© Фото : Прокуратура Иркутской областиПрокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы
3 из 5
Прокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы
© Фото : Прокуратура Иркутской области
Прокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы
4 из 5
Прокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы
Прокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы
5 из 5
Прокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы
1 из 5
Прокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы
2 из 5
Прокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы
© Фото : Прокуратура Иркутской области
3 из 5
Прокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы
© Фото : Прокуратура Иркутской области
4 из 5
Прокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы
5 из 5
Прокуратурой Иркутской области пресечена незаконная майнинговая деятельность на чердаке областной психиатрической больницы
Проверка проводилась по факту незаконного потребления электроэнергии в государственном учреждении. Специалисты оценивают ущерб от теневого бизнеса.
Прокуратура поставила на контроль ход проверки, организованной полицией по признакам преступления по статье о причинении имущественного ущерба путем злоупотребления доверием.
29 декабря 2022, 14:07Новый курсКак дешевая электроэнергия превратила Иркутск в криптостолицу России