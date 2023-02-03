В Иркутской области ликвидировали криптоферму на чердаке психбольницы

"На чердаке областной психиатрической больницы в Иркутском районе обнаружили две майнинговые мини-фермы. Над двумя помещениями, где содержатся пациенты, располагались боксы с 5 и 8 машинами для производства криптовалюты. Оборудование изъято", - говорится в сообщении.